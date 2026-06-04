El Elche CF renueva los asientos del anillo inferior del Martínez Valero

El Elche CF ha renovado los asientos del anillo inferior del estadio Martínez Valero. - ELCHE CF

ELCHE (ALICANTE), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF ha avanzado en su plan de modernización del estadio Martínez Valero con la sustitución completa de los asientos del anillo inferior, que comprende las gradas de los Fondos Norte y Sur y la zona de Preferencia, según informa en un comunicado.

Los nuevos asientos serán del mismo modelo ya implantado en la grada de Tribuna, con un diseño actualizado, ergonómico y adaptado a los estándares actuales de comodidad, lo que permitirá homogeneizar la imagen del estadio y mejorar la experiencia del espectador en todo el recinto.

De forma paralela a la sustitución de los asientos, el club ilicitano llevará a cabo una actuación integral de rehabilitación y puesta en valor de la estructura de hormigón sobre la que se asientan estas localidades.

Los trabajos contemplan labores específicas de tratamiento, saneamiento, impermeabilización y protección del hormigón, así como la renovación completa de los acabados superficiales mediante trabajos de pintura y acondicionamiento, con el objetivo de mejorar de manera significativa el estado de conservación de las gradas y garantizar su óptimo mantenimiento a largo plazo.

Esta intervención permitirá no solo renovar la imagen de estas zonas del estadio, sino también actuar sobre elementos estructurales fundamentales del recinto, reforzando su conservación y contribuyendo a la mejora global de las instalaciones.