Juanlu Sánchez deja el Sevilla y firma por el Bournemouth

Archivo - El lateral español Juanlu Sánchez, en su etapa en el Sevilla FC. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Juanlu Sánchez dejó el Sevilla FC y fichó este jueves por el AFC Bournemouth inglés, tras firmar un contrato con el conjunto inglés sin especificar las temporadas acordadas, según un comunicado.

El lateral derecho, de 22 años, se mostró "muy contento", porque tenía "muchas ganas" de fichar por el Bournemouth". "Es un club que me resulta muy familiar. Creo que es un club positivo para seguir creciendo como futbolista. La ciudad, por lo poco que he visto, es maravillosa. Creo que es un lugar estupendo para seguir creciendo y madurando", expresó. "Todo el mundo sueña con jugar en la Premier League. Creo que es la mejor liga del mundo", agregó.

Por su parte, el director general de fútbol del Bournemouth, Tiago Pinto, se refirió a Juanlu Sánchez como un jugador con un "excelente nivel de experiencia". "Con el Sevilla, ha demostrado sus cualidades tanto en la liga nacional como en las competiciones europeas, por lo que conocemos su capacidad para competir al más alto nivel de forma constante", destacó.

"Aún es joven y tiene muchas ganas de más, por lo que aporta características inestimables a la plantilla de cara a la próxima temporada. Tenemos muchas ganas de ver cómo sigue progresando aquí con nosotros y cómo se desarrollará junto a Marco y el equipo", aseguró Pinto.

Juanlu Sánchez, campeón olímpico en Paris 2024 y ganador de la Liga Europa en 2020, llegó a la academia del club hispalense con 12 años y es el sexto canterano sevillista con más partidos disputados con el club en el siglo XXI, con un total de 109 encuentros. Además, ha marcado seis goles y ha dado once asistencias desde su debut con el primer equipo ante el Andratx en la Copa del Rey 2021-2022.

"El Sevilla FC quiere agradecer a Juanlu su desempeño, profesionalidad y defensa de los colores blanquirrojos, orgulloso y valedor de la que ha sido y siempre será su casa, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que inicia", concluyó el comunicado de la entidad española.