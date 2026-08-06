Unai Núñez llega cedido al Espanyol hasta final de temporada y con opción de compra

Archivo - Unai Núñez, durante un partido. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol de Barcelona ha anunciado la incorporación del futbolista español Unai Núñez, defensa de 29 años y procedente del RC Celta de Vigo, en calidad de cedido hasta final de temporada, y además el club blanquiazul se ha reservado una opción de compra.

Nacido el 30 de enero de 1997 en Sestao (Vizcaya), "es un central consolidado y con amplia trayectoria en la élite", según apuntó este jueves el club perico en su web. "En la máxima categoría ha disputado 237 partidos oficiales entre el Athletic Club, Celta, Valencia y Hellas Verona, además de participar con la selección española absoluta en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2020", añadió el comunicado.

"En su palmarés profesional cuenta con una Supercopa de España conquistada en 2021 con el Athletic y un Campeonato Europeo Sub-21 en 2019", zanjó el Espanyol sobre un jugador que la pasada campaña disputó 17 encuentros de la Serie A y uno de la Coppa Italia con el equipo veronés, y también 13 partidos de LaLiga EA Sports con los 'ches'.