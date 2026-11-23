Jon Ander Olasagasti durante un partido con el Levante UD - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD y el Elche CF firmaron este lunes un empate a un tanto en el Estadio Ciutat de València, un resultado que no sirve de mucho para ambos tras un duelo equilibrado y que tuvieron ganado hasta los compases finales los visitantes, que no salen del descenso de LaLiga EA Sports 2026-2027.

El derbi regional que cerró la decimotercera jornada del campeonato doméstico fue intenso e igualado, sin grandes ocasiones, y que concluyó con un reparto de puntos que no satisfizo a ninguno, mucho menos al conjunto franjiverde que volvió a dejar escapar puntos en los últimos minutos ante el fuerte empuje final de los 'granotas', que cerca estuvieron de perder lo ganado en el último suspiro.

El choque tuvo dos partes un tanto diferenciadas, con la primera de cierta sensación de mayor dominio del equipo que entrena Luís Castro, que seguramente tuvo la mejor ocasión de esos primeros 45 minutos, con un disparo en el tramo final que se fue cerca del palo de Iván Romero tras una buena dejada de Roger Brugué.

Sin embargo, de la insistencia valenciana se pasó tras el descanso a una mayor sensación de control ilicitana. El conjunto de Martín Anselmi se fue adueñando del balón y a acercarse con mayor peligro al área de Mathew Ryan, encontrando el premio a esa mejoría con el 0-1 tras una buena maniobra dentro del área de Revivo pasada la media hora.

El gol despertó al Levante, que con los cambios introducidos por Castro se lanzó a por el empate. Lo tuvo en una ocasión muy clara Brugué, pero remató por encima del larguero, y lo logró poco antes del 90 en una falta botada desde un costada, con dejada de cabeza de Olasagasti para que Requena empalase a gol.

Los 'granotas' creyeron incluso que había tiempo para llevarse el partido y se fueron a por el 2-1, pero a punto estuvieron de pagar caro ese ímpetu con una contra visitante mal resuelta por Fede Redondo en su mano a mano ante Ryan. El empate deja al Elche, que encadenó su tercera jornada sin ganar, en la penúltima plaza con once puntos, y al Levante fuera del descenso con uno más y con cuatro partidos ya seguidos sin conocer el triunfo.