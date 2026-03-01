Elche - Espanyol: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

En el Martínez Valero, en el duelo que inaugural la jornada dominical, Elche y Espanyol enfrentan sus nefastas rachas con propósitos bien distintos: para los ilicitanos, alejarse de la zona baja, y para el equipo perico, no desengancharse de la lucha por Europa. Ninguno de los dos, además, ha conseguido estrenar su casillero de victorias en 2026.

POSIBLES ALINEACIONES

Elche: Dituro; Petrot, Aguado, Chust, Bigas, Valera; Cepeda, Febas; Tete Morente, André Silva y Álvaro Rodríguez.

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Jofre, Urko González, Lozano, Terrats; Roberto y Kike García.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Elche y Espanyol de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 1 de marzo a las 14.00 horas en el Martínez Valero.

DÓNDE VER

El duelo entre los franjiverdes y los pericos se podrá ver por televisión a través de los canales DAZN LaLiga y Teledeporte.