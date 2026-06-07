El Elche vence al Real Madrid y se proclama campeón del XXXIII Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures

El Elche CF vence al Real Madrid y se proclama campeón del XXXIII Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures - LALIGA

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF ha superado al Real Madrid (3-2) en la final del XXXIII Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures, disputada este domingo en Vila-real (Castellón), y ha levantado su primer título en la competición, organizada por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena y que reúne a los equipos Sub-12 de las canteras de los 20 clubes que compitieron esta temporada en LaLiga EA Sports.

Hugo Mateo adelantó al conjunto blanco, pero los ilicitanos reaccionaron para darle la vuelta al marcador con un gol de Gerard y un doblete de David Martínez. David Sánchez recortó distancias en el tramo final para poner emoción a los últimos minutos, pero el Elche defendió su renta.

Mientras, el Sevilla FC completó el podio del torneo de la mano de un Álvaro Martínez estelar, imponiéndose al Real Betis en la tanda de penaltis. El delantero sevillista finalizó el campeonato con cinco goles y fue distinguido, tras la final, como máximo goleador.

Además, Joel Mateo y Hugo Mateo, del Real Madrid, fueron elegidos MVPs del torneo, mientras que Denis, del Elche CF, recibió el galardón al mejor portero.