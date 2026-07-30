Elene Gurtubay renueva con el Athletic Club hasta 2029

Archivo - Elene Gurtubay, en un partido con el Athletic Club. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club Femenino ha alcanzado un acuerdo con la futbolista española Elene Gurtubay Loyo, mediocampista de 18 años, para renovar su contrato por tres temporadas más, en concreto hasta el 30 de junio de 2029.

"La centrocampista de Deusto acaba de proclamarse campeona de Europa sub-19 con la selección española en Bosnia y continuará su progresión como 'leona' durante las próximas tres temporadas", informó este jueves la entidad bilbaína a través de una nota en su página web.

"Gurtubay debutó con el primer equipo el 7 de diciembre de 2025 y, desde entonces, ha disputado 21 partidos oficiales y ha anotado un gol con la camiseta rojiblanca. En su primera temporada en la élite participó en 18 encuentros de Liga F, dos de Copa de la Reina y uno de la Supercopa, rozando los 1.000 minutos de juego", resumió el Athletic.

"Además de consolidarse en la dinámica del primer equipo, la centrocampista también contribuyó al ascenso del Athletic B a Primera Federación, disputando ocho encuentros y marcando dos goles. Formada en el CD San Inazio, llegó a Lezama en el verano de 2024 procedente del Bizkerre FT para incorporarse al filial rojiblanco", añadió la nota.

"En su primera campaña como 'zurigorri' disputó 26 partidos y anotó cinco goles con el Femenino B, rendimiento que le abrió las puertas del primer equipo de la mano de Javi Lerga", agregó el comunicado. "El acuerdo de renovación se ha formalizado en el Palacio de Ibaigane, en un acto al que han asistido el presidente del Athletic, Jon Uriarte, y el director de Fútbol Femenino, Xabier Arrieta", explicó el mismo texto.

Tras su renovación, la propia Gurtubay se mostró satisfecha. "Es un paso adelante en mi carrera y estoy muy agradecida por la confianza, además de sentirme muy alegre por continuar en este gran proyecto. Es el club de mi vida y me siento muy orgullosa de poder representarlo. Es muy especial poder llevar esta camiseta", declaró a los medios del Athletic.