Elizegi avisa de que la Junta defendió "lo mejor" para el Athletic al no fichar a Llorente

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, dejó claro su absoluto respaldo a la decisión de la Junta Directiva de no acometer el fichaje de Fernando Llorente en su responsabilidad de defender "lo mejor" para un club que no inició ninguna conversación con el delantero y que consiguió en el mercado de fichajes al jugador que quería.

"Mi postura es clara, es la de mi Junta, siempre estoy a la cabeza de sus decisiones, es imposible tener otra postura", replicó Aitor Elizegi este jueves en rueda de prensa sobre su opinión del no fichaje de Llorente.

El dirigente recalcó que es la Junta Directiva la "que mira a diario por el bien del club". "Se dejan todo lo que tiene y mi obligación es estar a la cabeza de ellos. La mayoría consideramos que tomamos una decisión que defiende lo mejor de este club", aseveró. "Todos queríamos un jugador en este mercado y está con nosotros", añadió en relación a Alex Berenguer, "la prioridad".

"No conozco la opinión de todos los jugadores, sólo la de algunos. Por supuesto, sí la de mis directivos, que es importantísima porque son los que asumen en primera persona la responsabilidad de esas decisiones. Hace 8 meses que toman decisiones en una situación extraordinaria y gobernando el club en una crisis sanitaria mundial", prosiguió.

Elizegi remarcó que el Athletic "habló" con Llorente, pero que no inició "ninguna negociación". "Nosotros cogemos el teléfono y abrimos la puerta de Ibaigane a todo el mundo, no se verá un portazo mientras esté yo. Tenemos unos valores que nos obligan a hacer las cosas desde el señorío", subrayó.

El presidente del conjunto vizcaíno aclaró que desconocía "quien activa la operación" para el posible fichaje del riojano. "El club no y Gaizka (Garitano, entrenador) tampoco, los dos dábamos por cerrado el mercado el sábado", advirtió.

El mandatario, que piensa que "la salud en Lezama y en la primera plantilla es envidiable", pidió a la afición que a falta de lo que podría suponer la llegada de Llorente, un fichaje que se veía con agrado por la hinchada, que "se ilusionen con Morcillo, con Vencedor, con Zárraga...".

Además, recalcó que la Comisión Deportiva tiene "el mismo poder desde que empezó el proyecto" y que esta opina que en Lezama hay "muchísimo presente y futuro para sustituir a una leyenda como Aduriz". También desmintió que los jugadores fueran los que iniciaran la operación. "Comparten su opinión y nuestra obligación es escuchar a los profesionales de este club", zanjó.

En cuanto al caso de Javi Martínez, que también sonó como posible refuerzo, confesó que sí había "consenso" y que iniciaron "las consultas", pero no escondió que el navarro cuenta ya con "32 años" y lo comparó Berenguer. "Él nos elige y eso es muy importante para nosotros. Además es un jugador contrastado y con 25 años", apuntaló.

Para Elizegi, el Athletic "sigue fuerte" y "confía en sus profesionales". "Ve una visión de lo que ocurre en una sola dirección, alrededor de Rafa (Alkorta, director deportivo), de Gaizka, veo un consenso en Lezama que hace tiempo que no se encontraba en el día a día", puntualizó.

Sobre la situación deportiva, cree que es momento de estar "unidos, fuertes y seguros" y renovó su confianza en el técnico porque ve "su compromiso y como se desenvuelve en su vestuario, y la confianza que tiene en una plantilla extraordinaria y con equilibrio a la que él ha contribuido". "Es capaz de gobernar este vestuario en esta incertidumbre", afirmó.

El mandatario también habló del aspecto económico. "Hemos tenido pérdidas de 20 millones de euros auditadas y presentadas a LaLiga", cifró, aclarando que por su condición de SAD será "importante la interpretación" que haga de estas cifras el CSD.

"Es la primera vez que los cuatros clubs que son SAD (Real Madrid, FC Barcelona, Osasuna y Athletic) se dirigen de forma conjunta al CSD solicitando que se interpreten esas pérdidas como objetivas del COVID-19 y sin circunscribirlas a la responsabilidad de la gestión de las Juntas. El cierre de estadios y la falta de espectadores no puede ser responsabilidad de estas Juntas", ahondó.

Elizegi consideró que están "'cojos'" porque no pueden contar con su afición. "En esta familia falta algo importantísimo. Los jugadores saltan a San Mamés y no saben dónde están esas 44.000 personas. No es verdad que hemos perdido los últimos cuatro partidos en casa, porque no jugamos en casa desde hace meses", comentó el dirigente que espera "un esfuerzo de la RFEF" para que la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad se juegue "con el máximo número de socios".

Finalmente, se mostró orgulloso de la marcha de María Tato para ser la nueva directora de Fútbol Femenino de la RFEF porque "reconoce el trabajo del Athletic en un momento histórico para el fútbol femenino", y lamentó la marcha de Damaris Egurrola y Maite Oroz, "dos buenas jugadoras" en las que el club invirtió "tiempo, cariño y esfuerzo", haciendo hincapié en la defensa de sus derechos en el caso de la segunda para cobrar su traspaso al Real Madrid a través de la Lista de Compensación.