Embarba, positivo por coronavirus en el Espanyol

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Espanyol Adrián Embarba anunció que ha dado positivo por coronavirus en los últimos tests del club, quien anunció este mismo jueves un caso en su plantilla.

El cuadro perico informó en su página web oficial de un test positivo en las pruebas realizadas el miércoles. "Tras la inmediata comunicación a las autoridades, se han aplicado los protocolos de LaLiga y se han seguido todas las recomendaciones sanitarias", anunció el equipo catalán.

"La persona que ha resultado positivo, que hasta el momento se muestra asintomática, permanecerá en su domicilio en aislamiento. Esta situación, sin embargo, no afecta a la dinámica habitual del club programada para el resto de la semana", añadió.

Poco después, Embarba desveló en su cuenta oficial de Twitter que es el positivo y que se encuentra bien. "Ayer me confirmaron que he dado positivo en Covid-19. No tengo síntomas y me encuentro bien, pero tengo que cumplir con el protocolo y aislarme. Me toca trabajar en casa mientras derroto al virus para regresar bien y volver a ponerme la camiseta del Espanyol en cuanto sea seguro", escribió.