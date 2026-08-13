Emery: "Debemos sentirnos orgullosos por cómo competimos"

Unai Emery - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, lamentó la derrota (2-1) ante el París Saint-Germain este miércoles en la final de la Supercopa de Europa, pero destacó "cómo" compitieron y las oportunidades de gol que generaron para merecer más.

"Tras una derrota, nunca se puede estar contento, pero lo que realmente importa es cómo competimos, cómo responden los jugadores en el campo durante 90 minutos y nuestras oportunidades de gol. Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos logrado hoy", dijo en declaraciones a TNT Sports.

El técnico español fue preguntado por la actuación de los jóvenes Brian Madjo y George Hemmings en la final celebrada en el Red Bull Arena de Salzburgo. "Su experiencia y el hecho de tener días como hoy son muy importantes. Demuestran cómo están aprendiendo gracias a su duro trabajo. Así es cómo queríamos jugar, y hemos trabajado con los jugadores en estas posiciones", afirmó.

Además, Emery se refirió a las ausencias de Emiliano Martínez, Ezri Konsa y Ollie Watkins. "Se incorporarán después de este partido; tenemos nuestro último amistoso el sábado. No estarán presentes, pero comenzarán a entrenar con nosotros ahora. Queríamos darles cuatro semanas de vacaciones porque la temporada fue muy exigente", comentó.

"Creemos que es mejor trabajar con jugadores en forma. En general, podemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos hecho. Serán necesarios algunos cambios, pero tenemos confianza", añadió, confirmando que espera "más cambios" en el mercado.