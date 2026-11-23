Endrick, en un partido con el Real Madrid CF. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Endrick no ha entrado en la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al PSV este martes en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions, debido a una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Endrick por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", informó el club en un comunicado.

El atacante disputó más de 20 minutos en el triunfo (2-1) ante el RC Celta este sábado y ahora podría estar unas 2-3 semanas de baja, por lo que no estará disponible para el encuentro de Champions de este martes frente al PSV neerlandés. Tampoco pudo entrenar en la sesión previa al partido el lateral Denzel Dumfries, pero este sí forma parte de la convocatoria.

Así, la lista la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre; los defensas Éder Militao, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Dumfries; los centrocampistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.