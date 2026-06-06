Enrique Riquelme: "El Real Madrid está en una grave crisis financiera"

1093754.1.260.149.20260606161738 Enrique Riquelme - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme ha asegurado que el club está "en una gravísima crisis financiera" y que Anas Laghrari, "la mano derecha" de Florentino Pérez, se ha "enriquecido gracias a salvar al Barcelona", además de prometer "levantar alfombras" y realizar una "auditoría externa, independiente y completa" en sus primeros 100 días como presidente.

"Estas elecciones ya han valido la pena. Han servido para algo muy sencillo: demostrar por qué la democracia en el Real Madrid era necesaria y qué pasa cuando se intenta gobernar un club sin dar explicaciones a sus socios. Hace apenas 15 días muchos madridistas no sabían quién era Anas Laghrari ni qué quería hacer Florentino Pérez con el club. Gracias a las informaciones publicadas por distintos medios, los socios supimos que Florentino quiere vender el Real Madrid y que Anas Laghrari, la mano derecha del presidente, se ha enriquecido gracias a salvar al Barcelona", señaló desde su sede de campaña.

Además, el empresario alicantino afirmó que el club atraviesa una pésima situación económica. "Hoy, dos periódicos de tirada nacional, El Mundo y El Economista, llevan en su portada la noticia que todos nos imaginábamos: el Real Madrid está en una gravísima crisis financiera. Hoy sabemos, no por la información transparente del club, sino por este periodismo, que el Real Madrid ha fulminado en muy poco tiempo más de 770 millones de euros de liquidez, que la caja se ha reducido un 99% y que la tesorería ha caído a apenas unos millones", indicó.

"Sabemos también que la deuda vinculada a la remodelación del Bernabéu y a otras operaciones financieras ha alcanzado niveles sin precedentes, hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futura si no se corrige pronto. Ahora entendemos la necesidad y urgencia por vender. El Madrid está en una grave crisis financiera", añadió.

En este sentido, Riquelme recalcó que al Real Madrid deben exigirle "el mismo nivel de transparencia y responsabilidad que exigimos a los políticos". "Cuando estalla un caso de opacidad en un gobierno, pedimos explicaciones, pedimos dimisiones, pedimos asumir responsabilidades. Hoy en las portadas de la prensa económica y general, la noticia sobre escándalos políticos comparte espacio con titulares que hablan de la deuda del Real Madrid, del desplome de su caja y de los planes para vender el club por partes", explicó.

"No puede ser que en un estado democrático el engaño tenga consecuencias y en cambio en nuestro club se pretenda que los socios vivan engañados, que no conozcan la situación real, y que quienes pedimos luz y taquígrafos seamos señalados como malos madridistas. Los malos madridistas no somos los que preguntamos, sino los que ocultan información a los dueños legítimos del club, que son los socios", prosiguió.

Además, exigió a Florentino Pérez que conteste "esta misma tarde y públicamente" a tres preguntas. "La primera: ¿está el Real Madrid en una situación de quiebra técnica o de grave tensión de liquidez, como apuntan las cifras de tesorería y la necesidad de activar líneas de crédito de emergencia? La segunda pregunta es: ¿la urgencia de la venta del Real Madrid está vinculada a la quiebra técnica de las cuentas y la necesidad del pago de intereses a fondos que ha dado dinero al club? Y la tercera: ¿qué papel han jugado en estas estructuras directivos del club y qué beneficios han obtenido gracias a decisiones que comprometen el futuro del Real Madrid? ¿Quién es el responsable de la situación?", se cuestionó.

"Los socios vamos a votar mañana y tenemos derecho a hacerlo con toda la verdad encima de la mesa. No hay mayor fraude democrático que llevar a los socios a las urnas de manera extraordinaria sin que conozcan la situación real de su club. Toda la información se acabará sabiendo. No tarden más tiempo, por favor, en decir la verdad a los socios", continuó.

Por ello, cree que sería "irresponsable guardar silencio" ante estos hechos. "Por eso, me comprometo a algo muy concreto. Si mañana soy presidente del Real Madrid, en los primeros 100 días se hará una auditoría externa, independiente y completa, que será publicada íntegramente para todos los socios y todos los medios de comunicación. Urge elevar y levantar las alfombras y abrir las ventanas de Concha Espina", subrayó.

"Conoceremos la verdad, identificaremos a los responsables y os garantizo que pondremos en marcha un plan económico viable para garantizar que el Real Madrid siga siendo un club de sus socios, no un juguete financiero en manos de nadie. Si ellos no saben arreglar lo que han roto, que no sigan la huida hacia adelante. Es el momento de parar, de pedir perdón y dejar que otros socios arreglen la situación", apuntó.

"Socios y socias, mañana no es el día de la militancia ciega, es el día de la responsabilidad de los socios, es el día de decidir si queremos seguir votando a ciegas o si recuperamos las riendas del Real Madrid, para que nunca más se tomen decisiones a espaldas de quienes de verdad sostienen este escudo. Os convoco mañana para ser parte de la reconstrucción y la limpieza en el Real Madrid. Juntos lo vamos a conseguir. Es muy importante que el socio se movilice y vaya a votar. Defenderemos lo que es de todos. Muchísimas gracias y hala Madrid", finalizó.

Posteriormente, a preguntas de los periodistas, Riquelme habló de su apuesta por Jürgen Klopp como técnico blanco. "Trabajamos en una única dirección, con un entrenador muy concreto, y el elegido por Raúl y el equipo técnico es Jürgen Klopp. Es un grandísimo entrenador que está en un gran proyecto deportivo, no tiene intención de entrenar a ningún club, pero nosotros hemos dejado claro al madridismo y al socio que si yo soy presidente de Real Madrid, a partir del mismo lunes, don Raúl González Blanco intentará traer a Jürgen Klopp al Real Madrid. Es nuestro único entrenador en este momento y es con el que queremos hacer y convencer", expuso.

"Transparencia, jerarquía, profesionales y dejar hacer, esa es la base para que cualquier gran profesional quiera estar en un club como el Real Madrid. Traer a los mejores al Real Madrid es fácil cuando hay estabilidad, cuando hay profesionales y la jerarquía es clara entre las partes. Creo que es la base fundamental para intentar convencer a un grandísimo entrenador como Jürgen Klopp para que venga a entrenar al Real Madrid", concluyó.