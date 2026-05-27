Enrique Riquelme: "Si soy presidente, el Real Madrid volverá a ser de sus socios"

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario Enrique Riquelme ha presentado este miércoles de forma oficial el proyecto de vertiente social de su candidatura para presidir el Real Madrid, muy centrado en la figura del socio, cuya figura se ha ido "debilitando" en el club entre 2004 y 2026, y a los que se lo devolverá si sale ganador en las elecciones del próximo 7 de junio ante Florentino Pérez.

"Hoy es un día muy especial porque es un proyecto que hacía falta y es la base para el socio del Real Madrid. Yo sé que el Real Madrid es un lugar para todos los madridistas en el mundo, pero creo que estas son unas elecciones con especial importancia después de 20 años sin ellas y unas elecciones que no hay que olvidar", ha señalado Riquelme durante el acto de presentación de su candidatura.

El empresario ha recordado que el conjunto madridista "es global, pero el club es de los socios", dejando que estos son "la base de todo este proyecto". "El Real Madrid se fundó como un club de socios y los socios quieren tener su club. Entre los años 50 y 80, el Real Madrid tenía un club donde los socios del Real Madrid podían convivir, podían ir con sus familias y se sentían parte de algo, se sentían dueños y orgullosos de que el club fuese realmente de todos los madridistas, pero ellos sabían que eran los dueños", ha expresado.

"Por eso mismo, entre 2004 y 2026, el Real Madrid ha perdido cualquier opción y se ha ido debilitando de que sea de sus socios. Ahora viene con la privatización y si quedaba algún mínimo de duda de que Real Madrid era de sus socios, está claro que va a dejar de serlo y ese es uno de los principales motivos por los que decidí dar el paso adelante y ser una voz legítima en contra, claramente, de la privatización", ha añadido. "Si soy presidente, volverá a ser de sus socios", ha remarcado.