Eric Garcia y Christensen se ejercitan parcialmente con el Barça antes de medirse al Atlético

Archivo - Eric Garcia y Andreas Christensen en un entrenamiento del FC Barcelona en mayo de 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha completado este viernes un nuevo entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con la principal novedad del regreso parcial a la dinámica de grupo de los centrales Eric Garcia y Andreas Christensen para preparar el partido de este domingo contra el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano a las 21.00 horas.

"Los jugadores que vienen de lesión van progresando en su recuperación, todavía con trabajo específico, a la espera de recibir el alta médica", ha manifestado el club, sin dar detalles.

En esta sesión matinal, el catalán Eric Garcia, en proceso de recuperación de una lesión muscular en el muslo derecho sufrida hace tres semanas, ha realizado una parte del trabajo al mismo ritmo que sus compañeros antes de volver a su rutina especfícia, y cuenta con opciones de entrar en la lista de convocados.

Por su parte, el danés Andreas Christensen, fuera del equipo desde el 20 de septiembre por una dolencia muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, también se ha probado con el grupo y es probable que reciba el alta médica si este sábado completa el entrenamiento sin molestias.

Por el contrario, no han formado parte de la sesión el resto de futbolistas lesionados de la plantilla, entre los que se encuentran Jules Koundé, aquejado de un esguince en el tobillo izquierdo, así como Dani Olmo, Rodri, Xavi Espart y Roony Bardghji, todos ellos descartados para el choque frente al conjunto madrileño.

Ante este panorama, el entrenador Hansi Flick ha completado el grupo de trabajo con los canteranos del Barça Atlètic Hamza Abdelkarim, Guillem Víctor y Àlex Campos.

El conjunto 'culer' ultimará la previa del choque este sábado con un último entrenamiento fijado para las 11.00 horas, tras el cual Hansi Flick comparecerá en rueda de prensa a partir de las 13.00 horas.