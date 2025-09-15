Ernesto Valverde: "No hay que vivir la 'Champions' como una fiesta, hay que ir a por el partido"

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha asegurado este lunes en la previa del partido contra el Arsenal, en el regreso del club a la Liga de Campeones diez años después, que deben saber competir contra los 'Gunners' y el resto de rivales más allá de querer vivir este regreso a la élite continental como una "fiesta", por lo que espera ver un alto nivel en sus jugadores y ser un equipo reconocible para la afición a la que esperan regalar un buen partido en San Mamés.

"La 'Champions' se juega a otro ritmo, se juega a otro nivel y tenemos que tenerlo en cuenta. Laporte y Yuri son los únicos con experiencia en 'Champions' y hay que saber que los rivales no se reservan nada en ningún partido. Tenemos que estar al nivel para competir contra ellos, no solo vivir el partido como una fiesta y estar contentos por jugar la 'Champions', hay que estar fuertes e ir a por el partido", ha reconocido en rueda de prensa.

"Estoy obligado a tener la cabeza asentada porque soy el entrenador, no por otra cosa. Pero nos hace mucha ilusión jugar esta competición, la más importante en cuanto a competición internacional de clubes. Queremos competir, sabemos que la dificultad se incremente geométricamente comparado con la Europa League que ya jugamos el año anterior", ha reconocido.

En este sentido, ha avisado a sus jugadores que los clubes "no se reservan nada" en la 'Champions'. "La juegan con todo, sabemos el ritmo y nivel que hay en todo. También es una manera de probarnos, que nos sirva la 'Champions' para ser mejores y para competir mejor. Uno tiene que estar dispuesto a competir por todo lo que tiene por delante", ha reiterado.

"Cuando estás jugando con uno de los equipos favoritos para ganar la competición, como es el Arsenal, y uno de los favoritos a ganar la Premier, también, pues tienes que hilar muy fino y no perdonar las ocasiones. Ellos no perdonan, tienen un ritmo de juego altísimo que te empuja hacia tu portería. Tienen infinidad de recursos, tenemos que admitirlo y saber qué tenemos enfrente. Es como viene a jugar aquí el Real Madrid o el Barcelona, tienes que hacer un partido perfecto", ha apuntado Valverde sobre cómo deben recibir al Arsenal.

"Es un partido al que nuestra afición va a venir motivada, es el inicio de la 'Champions' y ante un rival de mucho nivel de los que gusta aquí. Esperamos afrontar este primer partido como somos nosotros, demostrando que se puede competir en Europa con la filosofía del Athletic. Sabemos la dificultad de lo que tenemos enfrente pero nuestra idea siempre es competir", ha asegurado el 'Txingurri'.

Preguntado por los rivales Mikel Merino y Martín Zubimendi, con pasasdo en la Real Sociedad, ha reconocido que pueden estar más motivados todavía para ganar en el feudo bilbaíno. "Son los mismos jugadores, esta experiencia les va a servir para todavía mejorar más. Los dos han entrado con muy buen pie en el Arsenal, tienen recursos y Zubimendi ya vemos que acaba de llegar y está brillando. No sé si tendrán una motivación especial, nos conocen y es una ventaja pero nosotros también les conocemos a ellos. Esperamos que sea un buen partido y que no brillen como les gustaría. Es un aliciente más enfrentarnos a esos jugadores", ha asegurado.

En cuanto al técnico español Mikel Arteta, asegura que es uno de los mejores técnicos del mundo actualmente. "Lo que está haciendo en el Arsenal lo demuestra. No son sus jugadores, es por cómo juega y por cómo presiona, por cómo no te deja jugar arriba. Son insistentes. Y con su calidad, es difícil presionarles alto porque tienen recursos para salirte al espacio. Tienen el sello de Arteta y me alegro por él", se ha sincerado.

Su equipo llega al choque tras perder el primer partido en LaLiga EA Sports, contra el Alavés (0-1), pero no le da demasiada importancia. "Después de perder nunca es bueno enfrentar el siguiente partido. Pero vamos a perder durante la temporada. Perdimos el partido en una jugada extraña, pero a mí me gustan coger a los rivales cuando vienen de perder, porque te mueve un poco. No estamos contentos con el resultado del otro día, no nos hicieron tanto como para perder. Quizá mañana tengamos la fortuna pero hay que buscarla. La 'Champions' es un buen lío en el que hay que jugar y luego intentar ganar", ha manifestado.

Por ello quiere que sus jugadores jueguen juntos y que lo den todo. "Tenemos que ser un bloque compacto para poder defenderles, vayamos más alto o más bajo. Al mismo tiempo no puedes perder de vista los duelos individuales. Cada año se ve más claro, se quieren jugadores que no pierdan duelos. Los jugadores cada vez son más fuertes, rápidos y técnicos. Por esos se gastan millonadas en esos jugadores", ha señalado.