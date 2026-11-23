Archivo - El árbitro Nick Walsh, durante un partido del Celtic en Glasgow - Andrew Milligan/PA Wire/dpa - Archivo

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colegiado escocés Nicholas Walsh dirigirá este miércoles (18.45 horas) el encuentro entre el Sabah azerbaiyano y el FC Barcelona en el Baku Olympic Stadium de Bakú, mientras que el belga Erik Lambrechts arbitrará el duelo entre el Atlético de Madrid y el Viking noruego en el Estadio Metropolitano (21.00 horas), ambos correspondientes a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Según ha informado este lunes la UEFA, Walsh estará asistido en las bandas por sus compatriotas Francis Connor y Daniel McFarlane, con Donald Robertson como cuarto árbitro y con Andrew Dallas y Steven McLean al frente del videoarbitraje (VAR). A modo de anécdota, el trencilla escocés nunca ha dirigido al primer equipo azulgrana, aunque sí ha pitado anteriormente a Villarreal y Celta de Vigo con un balance desfavorable para los clubes españoles de un empate y dos derrotas.

Por su parte, Lambrechts contará en Madrid con un equipo arbitral íntegramente belga formado por Jo de Weirdt y Kevin Monteny como asistentes, Wim Smet en funciones de cuarto colegiado y Bram Van Driessche junto a Jan Boterberg en la sala VOR. Al igual que su homólogo escocés con el Barça, Lambrechts tampoco se ha estrenado con el primer equipo colchonero, aunque sí dirigió un partido del Atlético de Madrid Sub-19 en la Liga Juvenil de la UEFA que terminó con derrota rojiblanca.

En el tercer partido con participación española de este miércoles, el esloveno Rade Obrenovic impartirá justicia en el choque entre el Slavia de Praga y el Villarreal CF en el Eden Arena de la capital checa (18.45 horas), acompañado en las bandas por Jure Praprotnik y Grega Kordez, con Martin Matosa como cuarto árbitro y con Matej Jug y Alen Borosak en el VAR.

Obrenovic, de 36 años, sí cuenta con un precedente reciente con el conjunto castellonense en la máxima competición continental, ya que dirigió su derrota por 1-0 frente al Tottenham Hotspur en la fase de grupos de la temporada 2025-2026, un encuentro celebrado el 16 de septiembre de 2025 en el que mostró tres tarjetas amarillas al equipo amarillo.