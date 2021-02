Escribá: "Esto no es una segunda parte, con lo que hay nos podemos salvar"

El entrenador del Elche confía en la unión del grupo para volver a lograr la permanencia en su retorno al banquillo blanquiverde

ELCHE (ALICANTE), 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El técnico Fran Escribá afirmó que no afronta su retorno al banquillo blanquiverde como una "segunda parte" y expresó su confianza en la unión y la calidad de la plantilla para volver a lograr, por tercera vez, la permanencia en LaLiga Santander en su presentación oficial como nuevo entrenador del Elche CF.

"El día que me fui dije que no iba a ser más feliz en ningún lado que aquí. Esto no es una segunda parte de algo, es una segunda etapa, y sería un error pensar que es una segunda parte de algo. Eso sí, tuve la sensación de que había venido ayer, de no haberme ido nunca", manifestó en rueda de prensa.

Fran Escribá admitió el "cariño" que tiene por un club con el que, antes de tener que marcharse por el 'descenso administrativo' del club a Segunda, consiguió el ascenso a Primera y dos permanencias consecutivas, aunque explicó que no ha sido el motivo de su regreso al Martínez Valero.

"No sería lógico moverme por esas emociones. Con lo que hay, tenemos capacidad para salvar la situación y lograr la permanencia. Es lógico que no vaya a ser fácil como tampoco lo fueron las anteriores. En mi tercer año la situación fue muy difícil en lo económico y lo social y fuimos capaces de revertir la situación", recordó.

Lejos de encontrar una sensación de derrotismo, Escribá dijo haberse cruzado con una plantilla que quiere "salir" de la actual situación clasificatoria. "No podía decir que no. Mi único pensamiento es lo que ocurra esta temporada. No pienso más allá, no quiero pensar en el año que viene en ningín sentido. Si el equipo baja, ... no me lo planteo", subrayó.

"QUIERO UN EQUIPO EQUILIBRADO"

Cuando los resultados no son buenos hay, según el entrenador del Elche desde 2012 a 2015, "muchas cosas por mejorar". "Siempre miramos hacia delante. Un equipo que está abajo pasa por una mejora en lo defensivo y en lo ofensivo. Quiero un equipo equilibrado y eso, y la mejora individual de los jugadores, nos darán los puntos que nos ayuden a conseguir el objetivo", justificó.

El lema del 'partido a partido' de Diego Pablo Simeone, Escribá lo muta en 'jugada tras jugada'. "Tenemos que jugar cada minuto pensando que cada jugada puede ser decisiva. Solo pensamos en Eibar y el calendario que viene no me preocupa. Hemos sido capaces de puntuar en partidos que no se esperaba nadie. Debemos ser capaces de disputar los 51 puntos que nos quedan", argumentó.

Asimismo, el flamante entrenador del Elche afirmó no haber condicionado su retorno al refuerzo de la plantilla. "Solo pienso en los 23 que tengo más los chicos del filial. Tengo 23 futbolistas en los que confío plenamente. Lo que tenemos es lo mejor que puede haber ahora mismo", remarcó.

En este sentido, el sustituto de Jorge Almirón aseguró que ha visto un vestuario "fastidiado", pero "no triste", que es lo importante. "He visto un grupo muy alegre, muy unido y tengo clarísimo, porque se les nota, que quiere revertir la situación. No he visto a ni uno que piense que la situación les supera", señaló.

El ex técnico del Celta dijo que la situación que afronta es "similar" a la que vivió en el conjunto vigués en 2019, donde el equipo fue capaz de sumar la mitad de los puntos que disputó para conseguir la permanencia en Primera. "Era la primera vez que me encontraba con situación límite y ésta es la segunda y confío en sacar esto adelante", expresó.

La ventaja es que Escribá dijo sentirse "en casa" para alcanzar esa meta. "Tuve la sensación de que me había ido hace cuatro días. No he necesitado adaptación y vengo de la mano de una leyenda como Generelo. He vuelto a sentir ese club positivo que dejé pese a los problemas de entonces. Nadie me ha transmitido que no hay solución", compartió.

A su juicio, "nunca" bajan los equipos que se dicen "peores" porque ha habido plantillas como la del Atlético, Valencia o Villarreal que penaron su mal curso con el descenso a Segunda. "Además de que no considero que la mía sea una de las peores. Dudo que los tres que subieron hayan vuelto a bajar. El equipo está haciendo todo lo que puede y aún así todavía no nos da, pero estoy convencido de que no será uno de esos tres equipos que cae", sentenció.