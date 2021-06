Escudero se despide con "orgullo" del Sevilla tras seis temporadas: "He formado parte del mejor club del mundo"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Sevilla Sergio Escudero se ha despedido este jueves del que ha sido su club durante las seis últimas temporadas con mucho "orgullo" de los años vividos en el que ha sido "el mejor club del mundo" y donde ha conquistado dos Europa League.

"Es un día muy difícil. Hoy digo adiós a la que ha sido mi casa en los últimos seis años, confiado que con el tiempo pueda decir que no fue un adiós, sino un hasta luego. Si la emoción del momento me lo permite, me gustaría empezar dando las gracias...", indicó Escudero, que tuvo mensajes para toda la directiva, el cuerpo técnico y sus compañeros.

"Ejercí de capitán con un inmenso orgullo, me coloqué el brazalete asumiendo la responsabilidad que eso conlleva y sintiendo que ese era el rol que quería para mí. En lo personal, Sevilla es mi hogar y el de mi familia", apuntó el jugador de 31 años, que no ha revelado su nuevo destino.

"Tengo un hijo sevillano y sevillista, una hija en camino que también será sevillana y sevillista, y una mujer que, al igual que mi familia y amigos, siempre han estado apoyándome cuando más lo necesitaba", añadió Escudero en rueda de prensa.

"Sevilla ha sido testigo de nuestra felicidad. Puedo decir que no llegué siendo sevillista, pero que sí me marcho siéndolo. Os llevaré siempre en mi corazón y en la distancia seré un hincha más. Gracias por tanto. Nos volveremos a ver", sentenció el jugador vallisoletano, que destacó a Jorge Sampaoli como el técnico que "más le ha podido marcar" en su media docena de temporadas en Sevilla.