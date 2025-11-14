España busca sellar su billete al Mundial en Georgia

Archivo - El delantero español Mikel Oyarzabal celebrando uno de los goles ante Georgia en el Martínez Valero de Elche. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española visita este sábado Tiflis para medirse en el Boris Paichadze National Stadium a Georgia, en la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026, un partido en el que podría certificar su billete a la cita mundialista si logra un resultado que mejore al de Turquía frente a Bulgaria, aunque en caso de hacer lo mismo que los otomanos sólo una goleada escandalosa turca en La Cartuja mandaría a los de Luis de la Fuente a la repesca.

España tiene un su mano el certificar su clasificación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano. Hasta el momento, su fase de clasificación está siendo inmaculada con pleno de victorias y puntos, además de un demoledor 15-0 en goles a favor y en contra. Una buena marcha que ha permitido a los de Luis de la Fuente poder clasificarse matemáticamente una jornada antes de que culmine la fase de clasificación.

Para lograrlo, España debe ganar en Georgia, algo que ha logrado en sus tres únicas visitas, y que Turquía no haga lo propio en casa ante Bulgaria. Pero aunque los turcos ganaran, el billete al Mundial no sería matemático aunque sí virtual, ya que sólo una goleada escandalosa de Turquía el próximo martes, en la última jornada del Grupo E, mandaría a España a la repesca. Un escenario poco probable, como el del empate en Georgia y la victoria de Bulgaria en Bursa, que también daría de manera oficial el pase a España.

Eso sí, los pupilos de Luis de la Fuente, que pueden establecer en 30 la mejor racha de partidos oficiales sin perder de la historia de España, y colocarse a uno de la mejor de siempre --Italia con 31 encuentros--, tendrán que sobreponerse por segundo parón consecutivo a importantes bajas. Lamine Yamal, de nuevo inmerso en un nuevo conflicto Federación-Barça, Nico Williams, Pedri, Rodri Hernández, Dani Carvajal o Robin Le Normand serán baja para los partidos ante Georgia y Turquía.

Le tocará de nuevo a España exhibir recursos y profundidad de plantilla ante una Georgia que sí acudirá a la cita con todas sus estrellas en la convocatoria: Khvicha Kvaratskhelia, George Mikautadze y Georgi Mamardashvili. Todos ellos también estuvieron presentes hace un mes en Elche, cuando los goles de Yeremy Pino y el pichichi de la 'Era de la Fuente', Mikel Oyarzabal, dieron la victoria a la 'Roja' (2-0), un duelo en el que el propio Pino y Ferran Torres ocuparon las bandas.

En Tiflis la propuesta de Luis de la Fuente en los costados podría ser la misma, aunque el buen momento de Álex Baena podría darle opciones de inicio en el costado izquierdo. Más claro es el recambio de Pedri, titular en los cuatro duelos anteriores. La vuelta de Fabián Ruiz, que se estrenaría en la fase de clasificación, lo coloca como principal candidato a formar en el centro del campo junto a Martín Zubimendi y Mikel Merino, que buscará aumentar su nómina goleadora como internacional.

El centrocampista del Arsenal está siendo uno de los nombres propios de la fase de clasificación, siendo el máximo goleador español de la misma con seis tantos. Desde la posición de media punta, Merino ha encontrado una manera de ser indetectable para las defensas rivales, y su doblete ante Bulgaria en Valladolid o el hat-trick en la goleada 0-6 en tierras turcas así lo demuestran. Además, viene de marcar un doblete en el penúltimo partido del Arsenal, ante el Slavia de Praga.

En defensa, con Pedro Porro, Marc Cucurella y Dean Huijsen como fijos durante toda la fase de clasificación, la principal duda será saber quien suplirá al lesionado Le Normand. Ahí, la figura de Aymeric Laporte, que repite convocatoria por segundo parón consecutivo, apunta a ser el que parta con más opciones, aunque su compañero en el Athletic Dani Vivian y Pau Cubarsí también serían alternativas fiables para De la Fuente.

Un apartado, el defensivo, en el que España está brillando en esta fase de clasificación. Tras una fase final de la Liga de Naciones en la que la 'Roja' encajó 11 goles en cuatro partidos --dos ante Países Bajos (5), Francia (4) y Portugal (2)--, encadena cuatro porterías a cero. De hecho, es junto a Suiza e Inglaterra, la única selección que tiene su portería imbatida a estas alturas de fase de clasificación.

Una solidez defensiva que buscará romper Georgia. Los locales quieren lograr la segunda victoria de su historia ante España --0-1 en un amistoso en 2016-- para mantener vivas sus remotas opciones de acceder a la repesca. Para ello, además de ganar a España, necesitan, primero, que Bulgaria obre la machada de ganar en Turquía y, después, ganar su partido a Bulgaria en la última jornada y que España haga lo propio con la selección turca en La Cartuja.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES

GEORGIA: Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili; Kochorashvili, Mekvabishvili, Mamuchashvili; Dvali, Mikautadze y Kvaratskhelia.

ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián; Yeremy, Merino, Baena; y Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Benoit Bastien (FRA).

--ESTADIO: Boris Paichadze National Stadium (Tiflis).

--HORA: 18.00 horas/La 1.