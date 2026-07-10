España conquista el Europeo Sub-19 femenino por quinto año seguido

Irune Dorado marcó el gol de la final contra Alemania

España conquista el Europeo Sub-19 femenino por quinto año seguido
España conquista el Europeo Sub-19 femenino por quinto año seguido - RFEF
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 10 julio 2026 21:07
Seguir en

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol Sub-19 se proclamó campeona de Europa por quinta edición consecutiva al superar (0-1) a Alemania este viernes con gol de Irune Dorado en el minuto 60.

La jugadora del Real Madrid decantó la final del torneo continental de la categoría celebrada en el Stadion Grbavica (Sarajevo). España dominó con un tremendo asedio de más de una veintena de disparos, pero tuvo que sudar por lo corto del resultado ante una Alemania que se aferró a sus opciones.

Con la victoria, la selección española se proclamó por quinto año consecutivo campeona de este Europeo Sub-19 femenino, la mejor racha del torneo que domina en su palmarés con ocho títulos. Dorado remató un córner lanzado por Rosalía Domínguez, elegida MVP, 'mejor jugadora, del torneo.

Contador

Contenido patrocinado