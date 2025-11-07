España empezará en casa ante Islandia su fase de clasificación para el Mundial Femenino de 2027

La 'Roja' ya conoce las fechas en su camino hacia ese torneo de Brasil

Archivo - Varias futbolistas de la selección española femenina.
Archivo - Varias futbolistas de la selección española femenina. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 7 noviembre 2025 18:38

   MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La selección española femenina de fútbol, vigente campeona del mundo, ya conoce las fechas en las que disputará sus partidos ante los combinados de Islandia, de Inglaterra y de Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, iniciándola frente a la selección islandesa.

   Ese compromiso contra el equipo de Islandia, que actualmente es 17º en el ranking de la FIFA, será el 3 de marzo del 2026. El segundo partido de la 'Roja' dentro del Grupo A3 será el 7 de marzo del 2026 ante las ucranianas, inquilinas del puesto 34 en dicho ranking.

   "La segunda ventana FIFA del año traerá el desplazamiento a Wembley y el choque de vuelta ante Ucrania", indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su página web, al respecto de unos encuentros programados para el 14 de abril y el 18 de abril del 2026, respectivamente.

   "Junio pondrá la guinda al pastel con los dos últimos partidos ante las campeonas de Europa en territorio nacional y ante Islandia en el país nórdico", concluyó la RFEF en su nota de prensa. Así, el camino de las pupilas de Sonia Bermúdez terminará los días 5 y 9 de ese mes.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado