España fulmina (0-13) a San Marino con cinco goles de Carlos Espí - RFEF

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 masculina de fútbol pasó por encima (0-13) de San Marino este jueves en la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Europeo 2027, donde destacaron los cinco goles que metió el jugador del Real Madrid Carlos Espí.

Los de David Gordo cumplieron con su doble objetivo en el Estadio Olímpico de San Marino: ganar y golear para asegurar la diferencia de goles en el Grupo A. España, primera con 24 puntos, buscará el billete directo el martes contra Rumanía en Can Misses (Ibiza), algo menos presionada por Finlandia, segunda con 22.

Después de la derrota de la semana pasada ante los finlandeses, la 'Rojita', con cambios y el debut de Rafita en el lateral, dio un golpe en la mesa con tres puntos más tras el único traspiés de esta fase de clasificación. España inclinó el campo hacia la portería de un Amici, portero local que evitó una goleada aún mayor.

Con más de 40 disparos, la selección Sub-21 no dejó de insistir y, así, logró una aplastante victoria que, después del 0-5 al descanso, puso a Carlos Espí como protagonista llegando a cinco tantos en su cuenta particular. Además, Jan Virgili, que asistió y desbordó a placer, y Pablo García firmaron otros dos goles.

La cuenta la inauguró Rodrigo Mendoza, con el 0-1 a los nueve minutos, tiempo en el que España, con su mezcla de generaciones, encerró en su campo a una San Marino que no le duraba nada el balón. Pablo García había tenido varias y fue autor del segundo, mientras Mario Martín y Espí empezaban también a rondarlo mucho.

El juego aéreo firmó la manita al descanso, con Jacobo Ramón, el propio Espí y Yarek Gasiorowski (0-5). Nicko Sensoli había tenido un par de disparo desde la frontal para buscar el primer gol de San Marino en esta fase. Sin embargo, la cenicienta del grupo terminó de sonrojar a su técnico cuando encajó el 0-6 a los 15 segundos del segundo tiempo, aun habiendo sacado de centro los locales.

Virgili lo guisó y comió, como hizo durante todo un periodo de monólogo junto a sus compañeros, con la entrada de la revelación del FC Barcelona Xavi Espart. Espí se hinchó a meter goles, incluso sin querer, como en un rebote en el noveno, y Martín tuvo su premio en un desenlace algo desafortunado por la expulsión de Jesús Rodríguez.

El jugador del Como las tuvo con un rival y se llevó la roja directa en el tiempo de descuento, cuando Pablo García quiso poner la guinda con el 0-13, a un tanto de un histórico resultado precisamente ante San Marino en 2005. Los de Gordo miran ya a Rumanía para certificar el primer puesto en la última jornada.