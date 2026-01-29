España golea a Bélgica y avanza inmaculada a cuartos de final en la Eurocopa de fútbol sala

Mario Rivillos, en un partido con la selección española de fútbol sala. - Europa Press/Contacto/Igor Kupljenik

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol sala ha vencido este jueves a la selección belga por un amplísimo 10-3 durante la tercera y última jornada del Grupo C en el Campeonato de Europa, corroborando con esa goleada su billete inmaculado hacia los cuartos de final.

La heptacampeona de Europa salió muy enchufada al Tivoli Arena de Liubliana (Eslovenia) y dispuesta a finiquitar la contienda lo antes posible. Con una marcha más que en el duelo anterior frente a Bielorrusia, los pupilos de Jesús Velasco asfixiaron y asediaron desde el pitido inicial a su adversario, sujetado por su portero Dries Vrancken.

Sin embargo, éste no pudo evitar que España cogiese pronto la delantera en el marcador. Una buena presión sobre el talentoso Omar Rahou significó la pérdida y el gol de Adrián Rivera a los dos minutos. Con el guardameta belga multiplicándose, llegó el 2-0 en el 6', merced a un potente disparo lejano de falta de Antonio Pérez y que sorprendió a Vrancken.

El combinado español no se relajó y alargó su dominio y ritmo, pero el veterano Gréllo Laranjeira dejó muestras de su calidad para dar emoción al choque, efímera porque a renglón seguido replicó José Raya para mantener la distancia de dos goles. Y 30 segundos después, otro disparo del cierre tropezó en Pablo Ramírez para hacer el 4-1 con el que se alcanzó el descanso, si bien España aún tuvo más oportunidades que no concretó.

Al regreso de vestuarios, la 'Roja' siguió desmelenada y en menos de un minuto marcó la 'manita' con un fuerte zurdazo de Ramírez desde fuera del área. Cecilio Morales anotó el 6-1, aprovechando el rechace del portero tras un taconazo suyo, y Adolfo Fernández hizo el séptimo marchándose por la banda izquierda hasta culminar en gol otro duro zurdazo raso.

De zurdazos potentes iba el asunto, pues así llegó el 8-1 por obra de Miguel Ángel Mellado desde la frontal del área rival. En esa lluvia de goles, Cecilio logró su doblete remachando a puerta vacía el rebote de un punterazo que él mismo había estrellado en el palo. El 10-1 fue un ataque de Cecilio hasta asistir al costado izquierdo y Raya ejecutó un derechazo.

Ilias Bachar metió en el 36' la segunda diana de Bélgica, después de un desajuste en la zaga española, y Rahou convirtió el 10-3 a 52 segundos de la conclusión, con un taconazo casi de espaldas a la portería defendida por Chemi Oliver. Esa bonita maniobra de la estrella belga no amargó que España cerrase el Grupo C de esta Eurocopa con nueve puntos y liderato.