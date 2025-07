España e Inglaterra miden sus reinados

La selección femenina busca conquistar este domingo la Eurocopa de Suiza ante la defensora del título y lograr el doblete tras el Mundial

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol intentará este domingo en el Estadio St Jakob Park de Basilea (18.00 horas/La 1) alargar su época más exitosa con la conquista de la Eurocopa de Suiza, un título que uniría al del Mundial de hace dos años y para el que debe batir nuevamente a Inglaterra, defensora del trono.

La 'Roja' y las 'Lionesses' enfrentan sus respectivos reinados en busca de aumentar un palmarés que inauguraron no hace demasiado. La campeona del mundo y la campeona de Europa se han convertido desde 2022 en los dos combinados del Viejo Continente más regulares y ahora se vuelven a cruzar con un trofeo en juego, aunque ahora el favoritismo parece recaer ligeramente más hacia el lado español.

España busca el doblete que sólo tienen Alemania y Noruega y poner el broche de oro a un gran torneo en el que, hasta el momento, lo ha ganado todo. En 2025 sólo ha perdido un partido, precisamente ante Inglaterra, en Wembley en febrero, y desde entonces ha encadenado diez victorias, la última con un gran valor porque además de servir para alcanzar su primera final de Eurocopa, fue ante Alemania, su 'bestia negra'.

Ese triunfo, sellado en el minuto 113 por Aitana Bonmatí, demostró el salto competitivo y de madurez que ha dado el combinado nacional, que ha mantenido una línea de crecimiento tras hacer historia el 20 de agosto de 2023 y que ha llegado en buena forma futbolística y física a este campeonato para conseguir una muesca más en un palmarés donde también reside una Liga de Naciones. España se lo cree, pero ahora deberá solventar una final donde el contador se pone a cero y no influye nada de lo anterior.

La campeona del mundo sometió no hace demasiado al equipo que dirige Sarina Wiegman, seleccionadora que vivirá su tercera final consecutiva de Eurocopa en busca del triplete personal y la quinta seguida contando Copas del Mundo. Eso sí, tuvo que remontar el gol inicial de Alessia Russo en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat (Barcelona) con un gran doblete en la segunda mitad de Claudia Pina, y tampoco debe olvidar que meses antes, la campeona de Europa la batió en Wembley por la mínima.

Resultados todos ellos que auguran un choque equilibrado y en el que la 'Roja' deberá tener paciencia y no precipitarse. Las 'Lionesses' han dejado alguna duda durante el torneo y aunque supondrán un reto diferente a Alemania, necesitará un partido lo más redondo posible y con menos concesiones en defensa seguramente de las que dio el pasado miércoles y que convirtieron a Cata Coll en tan protagonista como Aitana Bonmatí.

Lo más probable es que España sea la poseedora del balón, pero enfrente tendrá un rival que no será tan directa y que también tiene argumentos para cuidarlo. De hecho, es la segunda selección con mejor porcentaje de posesión de esta Eurocopa (57,2 por ciento), aunque tiene claro que su mejor opción puede ser sorprender al espacio con futbolistas como Lauren James, su jugadora más talentosa y que no estuvo en el último duelo, y una Alessia Russo que todavía está por despertar en este torneo.

ALEIXANDRI VUELVE; JAMES Y WILLIAMSON, RECUPERADAS

Por ello, el combinado de Montse Tomé deberá esmerarse en no conceder pérdidas a una Inglaterra, capaz de presionar arriba como de ordenarse más en un bloque medio para sacar partido de su buen físico, pese a llevar dos partidos de 120 minutos consecutivos, para intentar espesar la sala de máquinas que lideran Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, futbolistas sobre las que Wiegman pondrá seguramente mucha atención como hicieron Suiza y Alemania, que lograron incomodar bastante a este trío. Si no lo logra, la actual campeona puede que sufra porque atrás no parece estar lo sólida de antaño y ha concedido bastante.

En lo deportivo, Montse Tomé no parece que vaya a hacer más cambios en su once del esperado de Laia Aleixandri, sancionada para el choque de semifinales, en defensa por María Méndez, y que mantendrá su confianza en el que ha sido su bloque más reconocible para imponer su estilo. Para ello, la puesta en escena necesitará ser solvente y alejada de los nervios de la cita ante un rival muy experimentado que juega su tercera gran final en tres años.

Sarina Wiegman tampoco parece que pueda tener demasiadas dudas sobre su equipo titular. Lauren James, clave en el entramado ofensivo por su capacidad de desborde y fuerza, está recuperada del problema de tobillo que la sacó al descanso de la semifinal ante Italia, y la central Leah Williamson también parece estar lista tras sufrir problemas en la misma zona en ese partido.

La técnico neerlandesa mantendría probablemente a Esme Morgan, que entró el pasado martes por Jessica Carter, víctima de insultos racistas en redes, en el centro de la defensa para dejar a Alex Greenwood en el lateral izquierdo para un partido donde espera no ir a contracorriente como le ha pasado en casi todo el torneo salvo en las goleadas ante Países Bajos y País de Gales y tener que recurrir a la épica y a su buen carácter competitivo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

INGLATERRA: Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greewood; Stanway, Walsh, Toone; James, Russo y Hemp.

ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Caldentey, González y Pina.

--ÁRBITRA: Stéphanie Frappart (FRA).

--ESTADIO: St Jakob Park de Basilea.

--HORA: 18.00/La 1.