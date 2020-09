La Sub-21 acaba con Macedonia desde los 11 metros España roza la clasificación para la Eurocopa gracias al gol de Hugo Duro y a la parada de Josep

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 ha retomado su actividad nueve meses después con un trabajado triunfo ante Macedonia del Norte (0-1) gracias a su acierto desde el punto de penalti, dando así un paso de gigante en el Grupo 6 para confirmar su presencia en la Eurocopa de 2021, la cual ya tenía muy bien encarrilada.

El equipo de Luis de la Fuente, completamente renovado y con sólo un jugador en el once de los que jugaron el último partido, apostó por el estilo que tantos éxitos le ha proporcionado en los últimos años y fue clara dominadora de todas las facetas del juego. Sólo el orden defensivo de los locales hizo que el gol tardase en llegar más de 80 minutos.

España lo había intentado con frescura y talento, aunque en varias fases del partido se dejó contagiar del ritmo deslavazado de su rival. Riqui Puig y Aleñá fueron los mejores arquitectos de una selección que no tardó en generar ocasiones. Pozo fue el primero en reclamar penalti tras un gran centro desde la banda derecha obra del espanyolista Pipa.

La 'Rojita' perdió profundidad en los minutos finales de la primera parte y apenas encontró conexiones con Dani Gómez, su jugador más adelantado. Sin embargo, no sufrió un solo remate de los macedonios, que siguieron contenidos y expectantes ante el juego de la líder e invicta selección española Sub-21.

En la segunda parte cambió el guion por el movimiento de piezas. El seleccionador español acertó, aunque quizá algo tarde, pero la presencia de Antoñín y Pedri cambió la forma de atacar, sobre todo por su incisión por las bandas. El jugador del Granada generó más oportunidades él solo que el resto del equipo en apenas 20 minutos.

Y otro de los que llevó la batuta fue Gonzalo Villar, que protagonizó un gran ejercicio de liderazgo en la sala de máquinas. El joven de la Roma no tuvo complejos en probar desde lejos al portero de Macedonia y sus pases fueron sinónimo de peligro. El gol se anunciaba, pero no terminaba de llegar. El empate tampoco hubiese sido un mal resultado para España.

HUGO DURO, UN DEBUT SOÑADO

Sin embargo, el hambre de la Sub-21 tuvo premio a diez minutos del final merced a una combinación entre Villar, Hugo Duro y Pedri. El balón se movió como una bola de billar y Ackovski no pudo frenar a Pipa tras un túnel precioso. El penalti fue evidente y el colegiado no dudó en señalar los once metros. Hugo Duro marcó con maestría.

El flamante delantero del Real Madrid Castilla, procedente del Getafe, ajustó el lanzamiento al palo derecho y el balón besó la red después de golpear con suspense en la madera. El debut soñado para el joven ariete, que no pudo tener mejor bautizo. Pero todavía quedaban más emociones en el estadio Todor Proeski de Macedonia.

Una falta en tres cuartos de campo acabó en penalti para los locales en una acción en la que no hubo absolutamente nada. El portero español Josep Martínez salió a despejar de puños y contactó con un compañero, pero no con un rival. El árbitro no pudo comprobar su decisión por la ausencia de VAR y el lanzamiento se consumó.

Mitrovski lanzó poco escorado y Josep realizó una parada de mérito. España aguantó el tiempo añadido y cerró una victoria con oficio que le acerca definitivamente a la Euro. Los nueve ganadores de grupo y los cinco mejores segundos jugarán junto a las anfitrionas Hungría y Eslovenia una nueva fase de grupos de la que los dos primeros se clasificarán para la 'Final a 8' en la que se definirá el torneo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MACEDONIA DEL NORTE, 0 - ESPAÑA, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

MACEDONIA DEL NORTE: Jankov; Todorovski, Rufati, Serafimov, Antovksi; Fazlagikj (Ackovski, min.62), Zdravkovski (Daci, min.85), Mitrovski; Grozdanovski, Ristovski (Toshevski, min.72) y Churlinov (Jovanov, min.85).

ESPAÑA: Josep; Pipa, Guillamón, Clemente, Miranda; Zubimendi (Moncayola, min.89), Riqui Puig, Aleñà (Villar, min.55), Pozo (Antoñín, min.70); Andrés Martín (Pedri, min.70) y Dani Gómez (Hugo Duro, min.46).

--GOL:

0 - 1, min.81, Hugo Duro, de penalti.

--ÁRBITRO: Horatiu Fesnic (RUM). Amonestó con tarjeta amarilla a Zdravkovski (min.33), Antovksi (min.41), Serafimov (min.82) y Churlinov (min.85) en Macedonia del Norte; y a Dani Gómez (min.16), Villar (min.71), Zubimendi (min.85) y Josep (min.87) en España.

--ESTADIO: Todor Proeski.