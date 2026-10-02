España tuvo "especial habilidad" en la presión tras pérdida durante el Mundial

Archivo - Rodri, Pedru y Cubarsí presionan a Julian Álvarez durante el España-Argentina de la final del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La FIFA publicó este viernes un informe analizando a nivel táctico y técnico todo lo que rodeó al pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que se subraya "la especial habilidad" que tuvo la campeona España para hacer daño con la presión tras pérdida.

Este documento, elaborado por el Grupo de Estudio Técnico y el Departamento de Análisis del Rendimiento del Fútbol de la FIFA, se basa en los resultados de los 104 partidos del torneo y combina el conocimiento experto del fútbol con análisis avanzados de datos y vídeo. Y entre sus principales conclusiones, el informe destaca "la innovación táctica, la evolución de los roles de los jugadores y las nuevas vías para alcanzar el éxito al más alto nivel".

Así, realza en la presión tras pérdida "como una de las tendencias clave" de la Copa del Mundo. "Los equipos punteros solían convertir la pérdida de balón en una oportunidad de ataque inmediata. La campeona, España, demostró una especial habilidad para aprovechar su estructura defensiva, recuperando el balón y atacando antes de que sus rivales pudieran reorganizarse", advierte.

Por otro lado, también recalca que "no existió una única fórmula ganadora" ya que se vieron en las diferentes selecciones "desde presiones agresivas y altas, hasta bloques bajos disciplinados y transiciones rápidas", poniendo como ejemplo a la debutante Cabo Verde, que "ejemplificó cómo una defensa compacta, una organización colectiva y la participación activa del portero permiten a los equipos competir contra rivales técnicamente superiores".

También habla de los nuevos roles que asumen los porteros, cuya posición "continúa evolucionando" y a los que los equipos "usan cada vez más como participante activo en la fase de construcción del juego y como solución para superar la presión rival".

"La Copa de Mundo de la FIFA representa el máximo nivel de nuestro deporte y es un momento único en el que se reúnen los mejores jugadores, entrenadores y culturas futbolísticas de todo el mundo, cada uno aportando sus propias ideas, identidades y formas de jugar. Para quienes nos dedicamos a comprender y desarrollar el fútbol, esta es una oportunidad extraordinaria para observar el juego, aprender de él y considerar hacia dónde se dirige", remarcó Arsène Wenger, jefe de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA.

El francés apuntó que el Grupo de Estudio Técnico y la Unidad de Análisis del Rendimiento del Fútbol "observaron cada partido en detalle, combinando la experiencia y la intuición de expertos en fútbol con análisis técnicos y datos para comprender mejor lo que sucedía en el terreno de juego".

"El objetivo no es simplemente describir lo que sucedió, sino comprender por qué sucedió: cómo los equipos crearon y controlaron el espacio, cómo atacaron y defendieron, cómo evolucionaron los roles individuales y cómo las decisiones de jugadores y entrenadores influyeron en los diferentes momentos del partido", añadió.

Wenger tiene claro que "al más alto nivel, el fútbol está en constante evolución". "Surgen nuevas ideas, se adaptan los principios existentes y las soluciones desarrolladas por un equipo pueden influir en el juego mucho más allá de un solo torneo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es identificar estos avances, comprender su importancia y compartir ese conocimiento con la comunidad futbolística mundial", remarcó.

"Este informe recoge lo que observamos en el Mundial, así como las tendencias técnicas y tácticas que marcaron la competición. Y lo que es más importante, espero que anime a entrenadores, jugadores y a todos los agentes implicados en el desarrollo del fútbol a cuestionar, debatir y aprender de estas observaciones. La Copa del Mundo de la FIFA nos muestra el fútbol en su máxima expresión, pero su mayor valor no reside únicamente en celebrar lo que hemos visto, sino en utilizar lo aprendido para contribuir a dar forma a su evolución futura", sentenció.

Por su parte, Tom Gardner, responsable del Departamento de Análisis del Rendimiento del Fútbol, puntualizó que "el gran cambio entre 2022 y 2026 es la variedad de estilos tácticos diferentes" que se pudieron ver durante el torneo y "cómo los equipos fueron capaces de ejecutar con éxito esas diferentes estrategias".

"La construcción del juego con una defensa de tres fue algo que consideramos muy importante, pero no fue algo que hiciera España, así que no estamos diciendo que, si quieres ser un equipo de éxito, tengas que construir el juego con una defensa de tres", aclaró.