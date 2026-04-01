El Espanyol condena "enérgicamente" los cánticos racistas y ve "injusto" atribuir ese comportamiento a su afición

Jugadores de la selección española, antes de enfrentarse a Egipto en un amistoso disputado en el RCDE Stadium de Barcelona. - Europa Press/Contacto/Felipe Mondino

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol condenó "enérgicamente el comportamiento racista" durante el partido amistoso de este martes entre la selección española y la selección egipcia en el RCDE Stadium, y calificó de "injusto, excesivo y desproporcionado atribuirlo" a la afición del club 'perico'.

"El RCD Espanyol condena enérgicamente el comportamiento racista registrado durante el partido amistoso entre la selección española y la selección egipcia, organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y disputado la pasada noche del martes en el RCDE Stadium", arrancó el comunicado del club 'perico'.

Desde una zona del fondo de Cornellà donde habitualmente se sitúa la denominada 'La Curva' del RCD Espanyol, se entonó en reiteradas ocasiones, a partir del minuto 20, el cántico "Musulmán el que no bote", en una conducta ofensiva que empañó el ambiente festivo que se vivía en el recinto.

Además, durante los prolegómenos del encuentro, parte del público silbó el himno de Egipto, mientras que también se escucharon insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de un grupo reducido de aficionados.

El Espanyol calificó estos actos de "absolutamente reprobables, inaceptables e inadmisibles". "No representan los valores del deporte y deben ser condenados y erradicados con firmeza de cualquier recinto deportivo", señaló.

"El RCDE Stadium ha sido, es y seguirá siendo un recinto moderno, integrador y acogedor. Así lo avalan sus casi 17 años de historia, durante los cuales ha acogido a partidos internacionales con selecciones de todos los continentes en un ambiente de respeto, convivencia y celebración del fútbol", defendió la entidad.

Por ello, el Espanyol también expresó su "profundo malestar ante la campaña de desprestigio gratuita y generalizada que está afectando a su afición en las últimas horas". "Cabe recordar que el partido, organizado por la RFEF, congregó a seguidores de la selección española de procedencias geográficas y futbolísticas muy diversas", manifestó el club en su comunicado.

"Por eso, resulta profundamente injusto, excesivo y desproporcionado atribuir estos comportamientos a la afición del RCD Espanyol, que se ha caracterizado, a lo largo de más de 125 años de historia, por su pluralidad, respeto y compromiso con los valores del deporte. El club no acepta ni aceptará que se ponga en duda su reputación por la actuación aislada de un grupo reducido de personas que no representan ni a la entidad ni a la diversidad de su masa social", agregó.

Finalmente, el Espanyol reafirmó su "compromiso firme en la lucha contra cualquier forma de discriminación" y seguirá "trabajando para que el RCDE Stadium siga siendo un espacio seguro, inclusivo y respetuoso para todos".