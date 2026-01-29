El Espanyol quiere revivir la magia ante un Alavés aliviado

Archivo - Walid Cheddira (Espanyol) y Santiago Mouriño Alavés) luchan por el balón durante el partido de LaLiga EA Sports entre Espanyol y Deportivo Alavés en el RCDE Stadium - Europa Press/Contacto/Xavi Urgeles - Archivo

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol recibe este viernes al Deportivo Alavés en el RCDE Stadium (21.00) en el primer partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports, en un duelo entre unos blanquiazules que quieren aprovechar el factor campo para reencontrarse con la victoria y recuperar las mejores sensaciones, y un conjunto vitoriano que llega reforzado tras salir del descenso y decidido a no volver a caer en la zona roja.

Cuatro jornadas sin ganar han frenado la progresión del Espanyol de Manolo González, que desde su triunfo en San Mamés ante el Athletic Club (1-2) no ha vuelto a sumar de tres. La racha negativa se inició en el derbi ante el FC Barcelona (0-2) en Cornellà y continuó con un empate frente al Levante UD (1-1) y derrotas ante Girona FC (0-2) y Valencia CF (3-2), resultados que han alejado a los 'pericos' de la cuarta plaza y han permitido que Real Betis y RC Celta, ambos con 32 puntos, se acerquen a solo dos del conjunto catalán.

En la previa del choque, Manolo González fue claro sobre las claves para volver a ganar. "Ganar el partido con fútbol y dejar la portería a cero, lo habíamos recuperado y ahora está costando, van a ser las dos claves", señaló el técnico blanquiazul, que pidió tranquilidad para sus hombres de ataque pese a la falta de gol. "No es tan fácil meter goles y a veces le damos poco valor al gol, situaciones tenemos y lo que hay que hacer es darles tranquilidad", apuntó.

El entrenador del Espanyol espera un rival exigente y avisó de la necesidad de competir al máximo nivel. "Espero un equipo competitivo, que ofrece un ritmo alto de partido, y tenemos que estar muy finos con la pelota, ser muy ganadores de duelos y conseguir esa velocidad de circulación que hemos tenido otros días", explicó, al tiempo que reclamó un partido "normal", sin distracciones externas. "No quiero que nos den nada, pero tampoco que nos quiten, lo que queremos es estar muy al margen de todo esto y que no nos puedan sacar del partido", añadió.

El Espanyol afronta el encuentro con la única baja confirmada de Javi Puado, que estará fuera de los terrenos de juego hasta septiembre tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior, mientras que el resto de la plantilla está disponible. En el once podrían producirse cambios tras los últimos resultados, con el regreso de El Hilali a la defensa tras cumplir sanción y la posible vuelta de Edu Expósito al equipo titular.

Por su parte, el Deportivo Alavés llega a Cornellà tras un triunfo balsámico ante el Real Betis en Mendizorroza (2-1), con goles de Carlos Vicente y Toni Martínez, que puso fin a una racha de cinco jornadas sin ganar y permitió a los de Eduardo 'Chacho' Coudet abandonar los puestos de descenso. El técnico argentino elogió al Espanyol y anticipó un partido exigente. "Es un equipo que se hace muy fuerte de local, que juega muy bien al fútbol, que tiene grandes jugadores y un gran entrenador que ya lleva tiempo trabajando en el club", afirmó, con ganas de disputar "un partido lindo" por el escenario y el ambiente.

El Alavés viaja a Barcelona sin bajas confirmadas, aunque Denis Suárez es duda por una sobrecarga en el aductor y su participación se decidirá en las horas previas al partido. Además, no podrá contar con Carlos Vicente, tras oficializarse su traspaso al Birmingham City, mientras que la buena noticia es la disponibilidad de Facundo Garcés, que podrá seguir compitiendo con la cautelar del TAS. Sobre el central argentino, Coudet destacó que "tiene mucha ascendencia" y que aportará al equipo, mientras que del último fichaje, Ángel Pérez, procedente del Huesca, señaló que "es una apuesta del club" que irá "ganando experiencia".

--JORNADA 22.

- Viernes 30.

Espanyol-Alavés. Sesma Espinosa (C.La Rioja) 21:00.

- Sábado 31.

Real Oviedo-Girona FC 14:00.

Osasuna-Villarreal 16:15.

Levante-Atlético de Madrid 18:30.

Elche-FC Barcelona 21:00.

- Domingo 1.

Real Madrid-Rayo Vallecano 14:00.

Betis-Valencia 16:15.

Getafe-Celta 18:30.

Athletic-Real Sociedad 21:00.

- Lunes 2.

Mallorca-Sevilla 21:00.