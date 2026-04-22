El Espanyol refuerza el RCDE Stadium como activo estratégico con un nuevo imagotipo y web

Nuevo imagotipo del RCDE Stadium, estadio del RCD Espanyol - RCD ESPANYOL

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha presentado este martes el nuevo imagotipo del RCDE Stadium y ha lanzado una nueva página web del recinto, en un paso más dentro de su estrategia para consolidar el estadio como "un espacio con una proyección más allá de la actividad deportiva".

El club ha explicado que el RCDE Stadium está "preparado para acoger eventos, espectáculos, experiencias y proyectos vinculados al ámbito empresarial, social y cultural durante todo el año", en una evolución que responde a "la activación del estadio como motor de actividad y generación de oportunidades".

En este contexto, la entidad blanquiazul ha destacado que la creación de una identidad propia y de un entorno digital específico permite "dotar de mayor coherencia, visibilidad y capacidad de desarrollo a su papel dentro del crecimiento global del Club", reforzando así su valor estratégico.

Sobre el nuevo imagotipo, el Espanyol ha detallado que "no busca reproducir" el estadio, sino "sintetizarlo a partir de sus elementos más reconocibles", como los leds verticales de la fachada y su estructura, para construir "un lenguaje visual propio que trasciende lo arquitectónico para convertirse en símbolo".

Además, el club ha enmarcado este lanzamiento en su apuesta por potenciar la actividad en días sin partido, subrayando que en los últimos años se ha incrementado la celebración de eventos, y ha señalado que la nueva web servirá como "punto de acceso a su propuesta de valor" para empresas y entidades interesadas en desarrollar proyectos en el estadio.