El Chelsea y el Everton se ponen en cuarentena

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Chelsea inglés anunció este viernes este viernes que se ha visto obligado a ponerse en cuarentena después de confirmarse el positivo por coronavirus de Callum Hudson-Odoi, una medida que también ha tomado el Everton porque uno de los jugadores de su primera plantilla está mostrando los síntomas de estar afectado por el coronavirus.

El Chelsea indicó que el joven jugador "mostró síntomas similares a un resfriado leve el lunes por la mañana" y que desde entonces no había entrenado con el resto del equipo "como medida de precaución".

"Después de recibir un resultado positivo el jueves por la noche, se anunció que nuestras instalaciones de entrenamiento de Cobham cerrarán parcialmente y que aquellos que hayan tenido contacto cercano reciente con el jugador en el primer equipo masculino se aislarán de acuerdo con las pautas de salud del Gobierno. Estos incluirán inicialmente el equipo completo del equipo masculino, el cuerpo técnico y un cierto número de personal", añadió el club londinense.

El propio Hudson-Odoi envió a través de la redes sociales un mensaje de tranquilidad. "Hola chicos. Como sabrán, tuve el virus durante los últimos días y del cual me he recuperado. Sigo las pautas de salud y me aíslo de todos durante la semana. Espero verles a todos pronto y espero volver al campo muy pronto. Cuidaros", señaló.

El Chelsea no es el único equipo afectado ya que el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, también dio positivo, y el Everton ha autoaislado igualmente, "como medida de precaución", a todo su primer equipo y cuerpo técnico "después de que un jugador del primer equipo informase de síntomas coherentes con el coronavirus".

El club de Liverpool señaló que "está en contacto regular" con el afectado y que está "supervisando el bienestar de todos los jugadores y el personal". "La salud, el bienestar y la seguridad de todos los jugadores, el personal y las partes interesadas del Everton es la prioridad absoluta del club", añadió la entidad, que ha cerrado todos sus "lugares de trabajo", incluido el Estadio Goodison Park.

"El Everton continuará adhiriéndose a las pautas del Gobierno del Reino Unido y de Salud Pública con respecto al cierre de sus instalaciones y el bienestar del personal y discutirá los próximos pasos con respecto a los próximos partidos con la Premier League este viernes por la mañana", sentenció.

Además, el Bournemouth también reconoció haber sido afectado por el Covid-19, con cinco jugadores, entre ellos el portero polaco Artur Boruc, ya en cuarentena, y el Watford informó que la cancelación del entrenamiento del jueves fue porque varios futbolistas indicaron que se habían sentido mal durante la semana.

El técnico Nigel Pearson comunicó que uno de ellos estaba a la espera de los resultados del test del coronavirus, por lo que suspendieron toda actividad para preparar el partido del fin de semana ante el Leicester City. "Las prioridades son los intereses de las personas que trabajan aquí y sus familias. Estamos hablando de deporte versus el bienestar de las personas", aseveró Pearson en la web del club.