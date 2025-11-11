Extremadura-Sevilla, Torrent-Real Betis y Cartagena-Valencia, duelos destacados en la segunda ronda copera

   MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Los duelos entre Extremadura y Sevilla, Torrent y Real Betis, y Cartagena y Valencia, han sido los más destacados en el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey MAPFRE, celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, eliminatorias de treintaidosavos de final que se disputarán del 2 al 4 de diciembre.

   La visita del Sevilla al Francisco de la Hera para medirse al CD Extremadura será uno de los platos fuertes de la segunda ronda de la Copa del Rey. Un partido en el que el fallecido José Antonio Reyes, ex del Sevilla y del desaparecido Extremadura UD, estará muy presente, ya que los últimos minutos como futbolista del utrerano tuvieron lugar en la localidad de Almendralejo.

   También destaca el enfrentamiento entre el Torrent y el Real Betis en el estadio de San Gregorio, uno de los muchos campos afectados por la Dana el pasado año. Allí, los locales se hicieron fuertes en la ronda anterior para doblegar al Torremolinos (3-1), y ahora, ante el campeón de la edición de 2022, buscarán igualar su mejor participación histórica en el torneo del K.O., que data de la temporada 1990-91.

   Por su parte, el equipo con más entorchados presente el sorteo, el Valencia CF, tendrá que superar al Cartagena si quiere seguir avanzando en la competición. Será la tercera vez que ambos conjuntos se vean las caras en un partido oficial, con un balance de dos victorias para los che, ambas en Copa del Rey y por un resultado de 1-2. Además, la Real Sociedad, campeona en 2021, se medirá al Reus, y el único equipo Champions del sorteo, el Villarreal, al Antoniano.

   Así, el resto de emparejamientos con protagonismo de equipos de LaLiga EA Sports son los siguientes: Ourense - Girona, Club Portugalete - Deportivo Alavés, Sant Andreu - Celta, Atlético Baleares - RCD Espanyol, CD Ebro - CA Osasuna, Numancia - Mallorca, Cieza - Levante,Quintanar del Rey - Elche, Navalcarnero - Getafe, Ávila - Rayo Vallecano.

   También destacan los duelos entre segundas de Mirandés - Sporting de Gijón, Cultural Leonesa - Andorra, Real Zaragoza - Burgos y Leganés - Albacete. Mientras que completan los emparejamientos el Sabadell - Deportivo de la Coruña, Pontevedra - SD Eibar, Racing de Ferrol - SD Huesca, Ponferradina - Racing de Santander, Real Murcia - Cádiz, Guadalajara - Ceuta, Talavera de la Reina - Málaga, Eldense - Almería yTenerife - Granada.

   Todo ello en un sorteo en el que no han estado presentes ninguno de los cuatro participantes en la Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. Todos ellos entraran en competición a partir de la siguiente ronda.

   EMPAREJAMIENTOS DE LA SEGUNDA RONDA DE LA COPA DEL REY

   Ourense - Girona

   Club Portugalete - Deportivo Alavés

   Reus - Real Sociedad

   Sant Andreu - Celta

   Atlético Baleares - RCD Espanyol

   CD Ebro - CA Osasuna

   Numancia - Mallorca

   Cieza - Levante

   Extremadura - Sevilla

   Quintanar del Rey - Elche

   Navalcarnero - Getafe

   Torrent - Real Betis

   CA Antoniano - Villarreal

   Ávila - Rayo Vallecano

   FC Cartagena - Valencia

   Mirandés - Sporting de Gijón

   Cultural Leonesa - Andorra

   Real Zaragoza - Burgos

   Leganés - Albacete

   Sabadell - Deportivo de la Coruña

   Pontevedra - SD Eibar

   Racing de Ferrol - SD Huesca

   Ponferradina - Racing de Santander

   Real Murcia - Cádiz

   Guadalajara - Ceuta

   Talavera de la Reina - Málaga

   Eldense - Almería

   Tenerife - Granada

