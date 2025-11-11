Extremadura-Sevilla, Torrent-Real Betis y Cartagena-Valencia, duelos destacados en la segunda ronda copera

Archivo - El defensa del Sevilla FC César Azpilicueta. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los duelos entre Extremadura y Sevilla, Torrent y Real Betis, y Cartagena y Valencia, han sido los más destacados en el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey MAPFRE, celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, eliminatorias de treintaidosavos de final que se disputarán del 2 al 4 de diciembre.

La visita del Sevilla al Francisco de la Hera para medirse al CD Extremadura será uno de los platos fuertes de la segunda ronda de la Copa del Rey. Un partido en el que el fallecido José Antonio Reyes, ex del Sevilla y del desaparecido Extremadura UD, estará muy presente, ya que los últimos minutos como futbolista del utrerano tuvieron lugar en la localidad de Almendralejo.

También destaca el enfrentamiento entre el Torrent y el Real Betis en el estadio de San Gregorio, uno de los muchos campos afectados por la Dana el pasado año. Allí, los locales se hicieron fuertes en la ronda anterior para doblegar al Torremolinos (3-1), y ahora, ante el campeón de la edición de 2022, buscarán igualar su mejor participación histórica en el torneo del K.O., que data de la temporada 1990-91.

Por su parte, el equipo con más entorchados presente el sorteo, el Valencia CF, tendrá que superar al Cartagena si quiere seguir avanzando en la competición. Será la tercera vez que ambos conjuntos se vean las caras en un partido oficial, con un balance de dos victorias para los che, ambas en Copa del Rey y por un resultado de 1-2. Además, la Real Sociedad, campeona en 2021, se medirá al Reus, y el único equipo Champions del sorteo, el Villarreal, al Antoniano.

Así, el resto de emparejamientos con protagonismo de equipos de LaLiga EA Sports son los siguientes: Ourense - Girona, Club Portugalete - Deportivo Alavés, Sant Andreu - Celta, Atlético Baleares - RCD Espanyol, CD Ebro - CA Osasuna, Numancia - Mallorca, Cieza - Levante,Quintanar del Rey - Elche, Navalcarnero - Getafe, Ávila - Rayo Vallecano.

También destacan los duelos entre segundas de Mirandés - Sporting de Gijón, Cultural Leonesa - Andorra, Real Zaragoza - Burgos y Leganés - Albacete. Mientras que completan los emparejamientos el Sabadell - Deportivo de la Coruña, Pontevedra - SD Eibar, Racing de Ferrol - SD Huesca, Ponferradina - Racing de Santander, Real Murcia - Cádiz, Guadalajara - Ceuta, Talavera de la Reina - Málaga, Eldense - Almería yTenerife - Granada.

Todo ello en un sorteo en el que no han estado presentes ninguno de los cuatro participantes en la Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. Todos ellos entraran en competición a partir de la siguiente ronda.

EMPAREJAMIENTOS DE LA SEGUNDA RONDA DE LA COPA DEL REY

Ourense - Girona

Club Portugalete - Deportivo Alavés

Reus - Real Sociedad

Sant Andreu - Celta

Atlético Baleares - RCD Espanyol

CD Ebro - CA Osasuna

Numancia - Mallorca

Cieza - Levante

Extremadura - Sevilla

Quintanar del Rey - Elche

Navalcarnero - Getafe

Torrent - Real Betis

CA Antoniano - Villarreal

Ávila - Rayo Vallecano

FC Cartagena - Valencia

Mirandés - Sporting de Gijón

Cultural Leonesa - Andorra

Real Zaragoza - Burgos

Leganés - Albacete

Sabadell - Deportivo de la Coruña

Pontevedra - SD Eibar

Racing de Ferrol - SD Huesca

Ponferradina - Racing de Santander

Real Murcia - Cádiz

Guadalajara - Ceuta

Talavera de la Reina - Málaga

Eldense - Almería

Tenerife - Granada