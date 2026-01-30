Fali termina con el Cádiz por despedido disciplinario

Archivo - Rafael "Fali" Giménez, Cádiz CF - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cádiz CF anunció este viernes la resolución del contrato de Rafael Giménez Jarque, Fali, "mediante despido disciplinario", después de la tramitación del correspondiente expediente.

"La decisión se ha adoptado una vez concluido el procedimiento reglamentario, en el que se han respetado en todo momento los derechos de audiencia y defensa del jugador, y tras el análisis de la documentación técnica, médica y deportiva obrante en el expediente", anunció el club andaluz.

"El club desea subrayar que esta resolución responde exclusivamente a criterios profesionales y contractuales, en el marco de las obligaciones propias de la relación laboral especial de los deportistas profesionales", añade.

De esta manera abrupta termina la relación de Fali, defensa valenciano de 32 años, con un Cádiz al que llegó en 2019 y que esta temporada no había tenido minutos. El entrenador cadista, Gaizka Garitano, declaró este viernes que se necesitan "futbolistas con compromiso y grado de profesionalidad alto", que "estén en forma", aunque dijo que no es él quien tiene que "explicarlo".

"El Cádiz CF agradece a D. Rafael Giménez Jarque los servicios prestados durante su etapa en la entidad y le desea suerte en su futuro personal y profesional. El club no realizará más valoraciones sobre este asunto", terminó el comunicado.