Fallecen siete aficionados del PAOK en un accidente de tráfico en Rumanía

Fallecen siete aficionados del PAOK de Salónica en un accidente de tráfico en Rumanía

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siete personas, todas ellas aficionadas del PAOK de Salónica griego, han fallecido este martes en un accidente de tráfico en Rumanía mientras se dirigían a Francia para presenciar el partido que su equipo va a disputar el jueves ante el Olympique de Lyon, correspondiente a la octava jornada de la fase de liga de la Liga Europa.

"Estamos conmocionados y seguimos con angustia y profundo dolor las trágicas noticias procedentes de Rumanía sobre la indescriptible tragedia que ha golpeado una vez más a la familia del PAOK. A la espera de información oficial sobre las circunstancias de esta inimaginable tragedia, lamentamos la inesperada pérdida de los aficionados del PAOK, que perdieron la vida camino a un nuevo partido, siguiendo a su amado equipo", señaló el club.

El suceso se produjo este martes en el distrito rumano de Timis. El minibús que transportaba a diez aficionados griegos del PAOK chocó contra un camión tras un intento fallido de adelantamiento. Según desvela la prensa de Rumanía, seis de las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que la séptima lo hizo camino del hospital.

El PAOK ha solicitado el aplazamiento de su partido de liga en casa ante el Mykonos, programado para este sábado. "El club está a disposición de las familias de las víctimas y de quienes lo necesiten para ofrecer toda la ayuda posible en este momento extremadamente difícil", concluyó.