La familia de Jesús de Miguel, agradecida por el 'crowdfunding' organizado por Fran Sol

Estadio de Mestalla, durante el homenaje a Jesús de Miguel. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia de Jesús de Miguel Alameda, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), informó este jueves de que ya han recibido las donaciones procedentes del 'crowdfunding' organizado por el futbolista Fran Sol, ex jugador del CD Tenerife, el cual todavía sigue abierto.

"Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado con esta iniciativa", arrancó el comunicado de la familia de De Miguel, que agradeció "especialmente" a Fran Sol por "poner en marcha este 'crowdfunding'".

Una iniciativa que ya ha recaudado más de 200.000 euros en más de 5.000 donativos. "Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño. Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos", rezó el comunicado.

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel murió el martes 3 de noviembre, a las 08.00 horas, a causa de un violento golpe sufrido en el partido frente al Andorra por parte del portero rival Jesús Owono, por el que entró en parada cardiorrespiratoria, falleciendo después en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.