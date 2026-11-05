La familia de Jesús de Miguel necesita "vivir este duelo en la tranquilidad"

Aficionados dejan flores por Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, a 3 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, fallecido este martes, defendió este jueves que necesita "vivir este duelo en la tranquilidad", al mismo tiempo que mostró "profundamente" agradecida al "cariño, el interés y las muestras de apoyo que está despertando su pérdida".

"En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de corazón todas las palabras, todas las muestras de cariño que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús. No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando", afirmó el representante del jugador, Manuel Hernández, quien leyó un comunicado de la familia del futbolista ante los medios de comunicación, antes del funeral en el tanatorio de Navahermosa (Toledo).

El futbolista recibió un impacto en el pecho por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono --expulsado con roja directa--, en los minutos finales de la prolongación del Tenerife-Andorra de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion de este lunes. El golpe le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

De Miguel fue ingresado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. De madrugada, el Tenerife avanzó que su estado empeoró neurológicamente, antes de la muerte este martes a las 08.00 horas.

El futbolista fue enterrado este jueves en el municipio toledano de Navahermosa, de donde es originaria su familia, que agradeció, a través de el comunicado "a todas las personas que se han acordado de él, a sus compañeros, amigos, aficionados y a todos los clubes" que les trasladaron sus condolencias "en este momento tan doloroso". "Sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas es algo que siempre llevaremos con nosotros", agregaron.

"Por ello, pedimos desde el máximo respeto que se preserve nuestra intimidad y la de todas las personas que nos están acompañando en estos momentos. Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere. Entendemos el cariño, el interés y las muestras de apoyo que está despertando su pérdida y os estamos profundamente agradecidos. Gracias por quererle, por recordarle y por acompañarnos", zanjó el comunicado.