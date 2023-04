El FC Barcelona aplaza la sentencia por falta de 'pegada'

El líder no pasa del empate sin goles en su derbi ante el Girona y 'sólo' aumenta a 13 su renta sobre el Real Madrid



MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona aumentó su distancia en el liderato de LaLiga Santander 2022-2023 sobre el Real Madrid, aunque sólo un punto, hasta los 13, después de no poder pasar del empate sin goles este lunes en el Spotify Camp Nou en el derbi ante un Girona frente al que volvió a acusar falta de 'pegada', en el partido que cerró la vigesimoctava jornada del campeonato.

El conjunto azulgrana tenía la oportunidad de dar casi el cierre al título liguero tras la derrota del Real Madrid ante el Villarreal, pero no tuvo su noche más lúcida, sobre todo a nivel ofensivo, aunque lo positivo es que su renta, al menos, se amplió.

Sin embargo, no lo hizo con un triunfo que cerrase algo la 'herida' de la Copa del Rey porque se volvió a quedar 'seco' ante un rival que aguantó bien, con una notable actuación de su guardameta y su defensa, y que tuvo una muy buena ocasión para haber metido más miedo, pero que suma un punto valioso en su pelea por alejarse del descenso.

El inicio del encuentro fue trepidante y con ocasiones en ambas áreas que confirmaban los presagios de un duelo abierto por la filosofía de los dos equipos. Primero avisaron los visitantes con 'Taty' Castellanos, que no pudo alcanzar un balón ante el cruce de Koundé, y Tsygankov, con una volea que no cogió portería, pero replicaron los locales con dos disparos de Lewandowsky y Ansu Fati, una de las novedades del once azulgrana junto a Eric García.

El Girona no se descompuso por esta rápida reacción de los de Xavi Hernández, pero sufrió un serio susto con un mal entendimiento en la cesión de Santi Bueno a un Paolo Gazzaniga que estuvo rápido para evitar el autogol. Dos intentos más del 'Taty' y de Iván Martín, tras una gran salida de los de Míchel desde atrás, cerraron un trepidante comienzo.

A partir de ahí, el choque fue perdiendo esta energía, en parte porque el líder logró tener más control. El equipo gerundense no pudo entonces encontrar la buena manija que le da Oriol Romeu y sufrió en el tramo final donde su guardameta fue clave ante Raphinha y ante Araujo, cuyo cabezazo estuvo a centímetros de pasar la línea de gol si no hubiese sido por la mano del argentino.

EL 'TATY' PERDONA LA MÁS CLARA DEL GIRONA

Tras el paso por los vestuarios, el Barça mantuvo su dominio, pero no encontró ocasiones claras, pese a un buen cabezazo de Eric García que se fue por encima del travesaño. Sí la tuvo el Girona, en un mano a mano del 'Taty' Castellanos, que lo envió fuera cuando podría haber optado por ceder el balón a Tsygankov ante la desesperada salida de Ter Stegen.

El líder no terminaba de carburar ni de provocar excesivos agobios en su rival, con otro gris partido de Lewandowski y sin excesivo impacto de Raphinha y un Ansu Fati, al que una dejada de cabeza del polaco se le quedó algo atrás para haber puesto en más apuros a Gazzaniga. Fue lo último destacado del hispano-guineano, sustituido por Ferran Torres, con Jordi Alba entrando, como extremo, poco después por el brasileño, mientras que Míchel apostaba por Stuani y Riquelme.

El partido comenzó su viaje hacia su tramo decisivo, con el Barça hundiendo poco a poco a los visitantes. David López realizó dos acciones defensivas de nivel ante un Lewadowski que se entretuvo demasiado tras un gran pase de Gavi y para evitar que el '9' rematase un 'envenenado' envío de Jordi Alba. Gazzaniga, con otra buena mano a un cabezazo de Gavi, y un afilado taconazo del 'pichichi', fueron las últimas opciones de un líder que no aprovecha su oportunidad de abrir más brecha.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 0 - GIRONA, 0.

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Sergi Roberto (Kessié, min.46), Busquets, Gavi; Raphinha (Jordi Alba, min.75), Lewandowski y Ansu Fati (Ferran Torres, min.68).

GIRONA: Gazzaniga; Arnau, Bueno, David López, Javi Hernández; Borja García (Aleix García, min.46), Romeu, Iván Martín (Valery, min.84); Tsygankov, 'Taty' Castellanos (Stuani, min.60) y Villa (Couto, min.60).

--GOLES.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano). Amonestó a Castellanos (min.32), por el Girona.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.