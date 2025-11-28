FC Barcelona - Deportivo Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou, en la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, un encuentro en el que los blaugranas intentarán recuperarse de la dura derrota del pasado martes en la Liga de Campeones frente al Chelsea FC por 3-0, logrando tres puntos que les permitirían asaltar el liderato y meter presión al Real Madrid.

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski.

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Youssef; Denis Suárez, Ibáñez, Blanco, Aleña; Boyé y Toni Martínez.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a FC Barcelona y Deportivo Alavés de la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 28 de noviembre a las 16.15 horas en el Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulgranas y los babazorros se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.