El FC Barcelona penalizará a los socios abonados que no acudan al Camp Nou la próxima temporada

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona aplicará a partir de la próxima temporada nuevas medidas para fomentar la asistencia en el Camp Nou entre los socios abonados y garantizar su buen uso, entre ellas el abono digital, el fin de las excedencias, la retirada del abono si no asisten a ningún partido o el uso del 'Seient Lliure Inverso'.

"Queremos volver a llenar el Camp Nou de abonados y socios. Los que no asistan, cedan o liberen su asiento en 10 partidos de la temporada, el club les aplicará el Seient Lliure Inverso, previa notificación, de modo que el abono se pondrá por defecto a la venta, siempre que el socio titular no reclame su uso antes de 72 horas del inicio de cada partido en cuestión", explicó la vicepresidenta del área institucional y portavoz del Barça, Elena Fort, en rueda de prensa.

La comisión de trabajo 'culé' realizó un análisis sobre los datos de asistencias del Camp Nou y el Palau Blaugrana. Unas cifras "preocupantes" con antecedentes previos a la pandemia. Entre 2.500 y 3.000 personas no liberaban el asiento ni asistían al Camp Nou en los últimos seis años, y únicamente diez mil socios asistían más de un 85 por ciento al estadio. Mientras que en el Palau afecta a 1.200 abonados de los 4.200 en total, con una capacidad de 5.200 personas.

Otras de las medidas más relevantes es el fin de las excedencias de los abonos del Camp Nou, una medida impulsada a lo largo de las dos últimas temporadas para hacer frente a las incertidumbres derivadas de la pandemia, con aforos restringidos y limitados. Así pues, el próximo 14 de julio está previsto el cobro y envío de los abonos del estadio.

La vicepresidenta ha explicado este miércoles el retorno del 'Seient Lliure', donde los abonados podrán cobrar como máximo un 95 por ciento del precio, una modificación que aporta "una mayor igualdad" en los socios, al recibir a partir de la próxima temporada los beneficios por áreas de precio de ventas de las localidades. "Entendemos que es un beneficio para ellos, cuando había mucho descuento en la grada obtenían un abono inferior", explicó.

Para evitar el fraude y garantizar la seguridad, con el objetivo de evitar que vuelvan a producirse situaciones caóticas para el cuadro catalán, como ya ocurrió ante el Eintracht alemán en la Liga Europa, los abonos serán digitales a través de una aplicación. Aunque el primer semestre del curso será voluntario para los socios y dependiendo de su funcionamiento será obligatorio en la vuelta.

"Este abono digital no significa que no puedas traspasarlo a alguien. Desde la aplicación se podrá ceder. Cada abonado podrá traspasarlo a otro teléfono, pero no a un tercero. Unas garantías para mejorar la seguridad y poder trazar quién es el titular y quién tiene el abono en todo momento", añadió la vicepresidenta respecto la novedad en los abonos.

Sin embargo, todos los arreglos para la próxima temporada no serán vigentes para su traslado temporal al Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc en el curso 2023-24, mientras dura la reforma del Camp Nou. "Será un año excepcional. La idea es que si no cambiamos, sí que habrá excedencias", matizó.

ENTRADAS DE COMPRA DIGITAL Y NOMINATIVAS

Por su parte, el conjunto azulgrana reiteró su lucha contra el fraude. Así, las entradas de compra en todas las competiciones serán digitales y nominativas para garantizar su trazabilidad. "No será únicamente en la 'Champions', garantizó el club.

Respecto a los nuevos criterios en el cambio de nombre, se mantiene la gratuidad para los socios hasta segundo grado de parentesco; no será necesario estar inscritos dos años en lista de espera, como hasta ahora; tendrán que tener una antigüedad de 4 años como socio, y no de 5; y sólo habrá que pagar tres temporadas a fondo perdido, en lugar de seis.

"El club realizará un nuevo censo. El último es de 2012 y es fundamental para saber qué socios tenemos para tener la foto de la masa social", apuntó Elena Fort. Finalmente, con el objetivo de promover la asistencia de aquellos socios sin abono en el Camp Nou impulsarán promociones especiales para este colectivo, reservando lotes de localidades a precios populares y fijos.