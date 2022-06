Jenni Hermoso se despide del FC Barcelona y ficha por el Pachuca mexicano

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delantera española Jenni Hermoso emprenderá una nueva aventura profesional y ha dejado el FC Barcelona, donde ha terminado una segunda etapa de tres temporadas, para marcharse a México a jugar en las filas de Pachuca.

El conjunto mexicano hizo oficial este martes el fichaje de la jugadora española con un vídeo en el que sus aficionados trataban de averiguar quién iba a ser el próximo refuerzo y confundían a la española con Leo Messi. Pachuca anunció que se incorpora para el Apertura 2022, que va desde principios de julio hasta noviembre.

Hermoso, que terminaba contrato con el club blaugrana este 30 de junio, se despidió de la que ha sido su afición durante siete temporadas, las tres últimas de manera consecutiva. Se marcha siendo la máxima goleadora histórica del FC Barcelona, con 174 goles, y tras ganar tres títulos en el último año. Su marcha se une a las de la delantera neerlandesa Lieke Martens y la defensa española Leila Ouahabi, fichadas por el PSG y el Manchester City.

"Crecer es aprender a despedirse. Lo he podido decir muchas veces, la vida son momentos y no sabes si se volverán a repetir. Por eso hay que intentar disfrutarlos y sonreír, sonreír siempre", explicó la futbolista en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La futbolista madrileña ha vivido "momentos maravillosos" en el FC Barcelona. "Poder ganarlo todo con esta camiseta es algo que me llevaré siempre. Jugar en un estadio repleto, poder celebrar un gol en el Camp Nou, levantar muy alto nuestra primera Champions. Durante todo mi paso por aquí, he aprendido, he llorado, he caído muchas veces y todas he salido adelante. He vivido momentos maravillosos", aseguró.

"También he pasado momentos muy malos, no os voy a mentir, pero todo eso me ha hecho saber cuien saber quien no, saber dónde y saber dónde no", añadió la jugadora, que recientemente se ha quedado fuera de la Eurocopa 2022 por una lesión de rodilla.

La madrileña también se acordó de las personas que le han acompañado y de sus seguidores. "No sabéis las personas que me llevo conmigo de todos estos años, compañeras, amigas, personas que me alegraban el corazón cada da y que sin duda sin ellas no hubiera podido disfrutar tanto como lo he hecho. A la afición, la que siempre ha estado ahí, cada entrenamiento, cada partido, habéis hecho que realmente sintiera Barça como mi casa", remarcó.

"Todo llega y a veces se acaba. Estoy muy orgullosa de haber dado todo lo que he podido con esta camiseta, aún me queda mucho que vivir, que disfrutar y ahora es momento de nuevas aventuras que llenen y que me hagan sentirme valorada de verdad. A todos GRACIAS", concluyó Jenni Hermoso.