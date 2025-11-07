FC Barcelona y Real Madrid buscan victorias en la Liga F Moeve antes del primer Clásico

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona intentará resacirse este fin de semana de su último inesperado revés en Zubieta y mantener su renta al frente de la Liga F Moeve 2025-2026 sobre el Real Madrid y la Real Sociedad, en una décima jornada del campeonato previa a una nueva semana de Liga de Campeones y al primer Clásico de la temporada.

El conjunto blaugrana fue el protagonista el pasado fin de semana al caer por 1-0 ante el 'txuri-urdin' y volver a poner algo de emoción a la pelea por el título al verse reducida su ventaja sobre su último verdugo y el madridista a cuatro puntos.

Ahora, el objetivo del Barça será el de, al menos, mantener esta buena renta antes de recibir el sábado 15 de noviembre al Real Madrid en el Lluis Companys, por lo que necesitará batir en el Johan Cruyff a un Deportivo ABANCA que arrastra seis jornadas sin ganar. La mejor noticia para Pere Romeu, técnico 'culer', es la recuperación de la delantera polaca Ewa Pajor y de la portuguesa Kika Nazareth, que podrían estar listas para un once en el que podría apostar por las rotaciones y seguir dando oportunidades a jóvenes de cara a la visita en Champions del modesto Oud-Heverlee Leuven belga.

Por detrás del líder están el Real Madrid y la Real Sociedad, que querrán seguir al acecho de las blaugranas en sus respectivos duelos ante el Alhama CF El Pozo y el RCD Espanyol. El equipo madridista afronta unos días claves ya que, tras recibir al equipo murciano, hará lo propio en la Champions ante el Paris FC antes de medirse al FC Barcelona, por lo que Pau Quesada parece que repartirá esfuerzos de cara a mantener la solidez como local, con seis victorias de seis posibles entre toda las competiciones y mucha fortaleza goleadora (22 goles).

La Real Sociedad, por su parte, intentará aprovechar el refuerzo anímico de tumbar al gran favorito y mantenerse en lo alto de la cabeza ante un rival que en casa suele ser competitivo como demostró el pasado fin de semana ante el Real Madrid, frente al que cayó 0-1.

A la espera de tropiezos estará el Atlético de Madrid, cuarto clasificado y a dos puntos de la segunda y tercera posición que dan acceso a poder jugar la Champions. Las rojiblancas rompieron su mala dinámica ante el Alhama CF El Pozo (4-0) y ahora tendrán que visitar al otro recién ascendido, un DUX Logroño que ya fue capaz de sorprender como local al Real Madrid, pero que todavía no sabe lo que es ganar. De todos modos, podría aprovechar que las colchoneras y su entrenador piensen demasiado en el duelo en Alcalá de Henares de la Liga de Campeones ante la Juventus FC italiana.

Además, la jornada tendrá un atractivo duelo directo entre el Costa Adeje Tenerife y el Madrid CFF, quinto y sexto clasificado, donde el perdedor se desenganchará de esa pelea por Europa, y también un interesante derbi andaluz entre el Granada CF y el Sevilla FC.

Otro derbi medirá al Athletic Club, que aún no sabe lo que es ganar, ante la SD Eibar, mientras que el fin de semana se completa con el otro equipo que no ha conocido aún el triunfo, el colista Levante UD, que agravó su crisis al caer goleado en la Copa de la Reina ante el Deportivo Alavés y que visitará a un FC Badalona Women que concede poco.