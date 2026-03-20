FC Barcelona y Real Madrid no quieren fallar en la Liga F Moeve antes de su carrusel de Clásicos

Alexia Putellas durante el FC Barcelona-FC Badalona Women de la Copa de la Reina Iberdrola 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona intentará mantener su paso firme hacia un nuevo título en la Liga F Moeve con una nueva victoria ante el Athletic Club para asegurarse llegar al menos con su renta de 10 puntos sobre el Real Madrid, que visita a la SD Eibar, antes de iniciar el carrusel de Clásicos, en partidos correspondiente a la vigesimocuarta jornada del campeonato doméstico.

El conjunto blaugrana tiene bien encarrilado seguir con su férreo dominio nacional, pero querrá llegar con todo el colchón posible a su visita del domingo 29 de marzo al Alfredo di Stéfano, última oportunidad para el madridista de poner algo de emoción a esta pugna liguera. Un partido que será el primero de los tres que vivirán de forma consecutiva ambos equipos en apenas una semana porque antes de ese choque liguero jugarán el miércoles 25 la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el mismo escenario, con la vuelta el 2 de abril en el Spotify Camp Nou.

El FC Barcelona, tras sellar su pase a la final de la Copa de la Reina Iberdrola al golear 4-1 al FC Badalona Women, recibirá en el Johan Cruyff al Athletic Club con la idea de sumar tres nuevos puntos ante un rival al que ya arrollaron en la primera vuelta (1-8) y al que también batieron 3-1 en las semifinales de la Supercopa de España pese a jugar mucho tiempo con diez futbolistas.

Por su parte, el Real Madrid deberá rendir visita a Ipurua donde le espera una SD Eibar en mal momento tras encadenar siete derrotas seguidas y con sólo dos goles anotados. El conjunto madridista volverá a rendir visita a Guipúzcoa tras su valiosa victoria de la pasada jornada ante la Real Sociedad (0-3) para poner seis puntos de ventaja en la pelea por la segunda plaza, algo que quizá pese para hacer rotaciones de cara al triple enfrentamiento seguido con el FC Barcelona.

La Real Sociedad tratará de recuperarse del tropiezo ante el equipo que entrena Pau Quesada y volver a la senda de la victoria en su visita al colista Levante UD para mantener al menos los ocho puntos de ventaja sobre el Costa Adeje Tenerife, que intentará olvidar la amargura por no alcanzar la final de la Copa de la Reina con un triunfo en Las Gaunas ante el DUX Logroño, antepenúltimo.

Por detrás, el Sevilla FC, empatado a puntos con el equipo tinerfeño, querrá seguir soñando con la tercera plaza sumando ante el FC Badalona Women su quinta victoria seguida, mientras que el Atlético de Madrid, reforzado por su billete a la final copera, rendirá visita al penúltimo, un Alhama CF El Pozo que no suma desde el 18 de octubre y que acumula 14 derrotas seguidas.

La vigesimocuarta jornada de la Liga F Moeve se completa con los encuentros entre dos equipos situados en la zona cómoda de la taba como el Granada CF (32 puntos) y el Madrid CFF (30) ante dos que buscan certificar cuanto antes la permanencia como el Deportivo ABANCA (23), que ha ganado en sus tres últimas salidas, y el RCD Espanyol (24)