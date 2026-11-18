FC Barcelona vs Villarreal CF: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA
MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona se enfrenta al Villarreal CF en el Spotify Camp Nou en uno de los duelos más destacados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports. El líder de la competición regresa tras su triunfo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (1-2) sin los lesionados Rodri Hernández, Roony Bardghji y Xavi Espart, frente a un conjunto castellonense que venció al Getafe (2-0) en su último compromiso liguero y cuenta con la baja de Alassane Diatta.
POSIBLES ALINEACIONES
FC Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.
Villarreal CF: Gulacsi; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Romero; Pépé, Comesaña, Pape Gueye, Moleiro; Ayoze Pérez, Mikautadze.
FECHA, HORA Y DÓNDE VER
El partido se disputará el domingo 22 de noviembre a las 14:00 horas (horario peninsular español) en el Spotify Camp Nou. En España, el encuentro podrá verse en directo a través de DAZN LaLiga. Además, Europa Press realizará el seguimiento minuto a minuto y publicará toda la actualidad del choque.