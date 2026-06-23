La Federación Italiana de Fútbol no descarta fichar a un seleccionador extranjero: "Nunca digas nunca"

Giovanni Malagò, en rueda de prensa tras ser elegido presidente de la Federación Italiana de Fútbol.
Giovanni Malagò, en rueda de prensa tras ser elegido presidente de la Federación Italiana de Fútbol. - Alfredo Falcone/LaPresse via ZUM / DPA
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 23 junio 2026 16:27
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   ROMA (ITALIA), 23 Jun. (dpa/EP) -

   El nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, no descartó fichar por primera vez a un seleccionador extranjero para el combinado absoluto masculino, después de quedarse sin Mundial por tercera edición consecutiva y ahora con Silvio Baldini como interino.

   "Nunca digas nunca", dijo Malagò, de 67 años y elegido presidente de la Federación Italiana de Fútbol el lunes en asamblea general, este martes en una entrevista con el periódico La Repubblica sobre la posibilidad de que la selección masculina contara con un entrenador extranjero,.

   Su misión es volver a encarrilar el fútbol italiano, que lleva tres Mundiales masculinos consecutivos sin clasificarse. Este fue el motivo por el cual numerosos responsables dimitieron, como el presidente de la federación, Gabriele Gravina; el seleccionador, Gennaro Gattuso; y el coordinador del equipo, Gianluigi Buffon.

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