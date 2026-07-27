Ferran Torres y Fermín, protagonistas de la campaña 'Rest Less' de Under Armour

Archivo - Fermín López es uno de los protagonistas de la campaña 'Rest Less' de Under Armour. - UNDER ARMOUR - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los internacionales del FC Barcelona Ferran Torres y Fermín López son los protagonistas de la campaña de Under Armour 'Rest Less', la nueva línea Sportswear y la expresión más ambiciosa hasta la fecha de la marca en esta categoría en la que difumina los límites entre rendimiento, estilo y cultura contemporánea.

Protagonizada por Ferran Torres, Fermín López y Ollie Watkins, junto al artista Rilès, el creador de contenido Sharky y el actor Nick Mohammed, la campaña reúne a un elenco de referentes que representan la intersección entre deporte, música y entretenimiento.

Rest Less continúa desarrollando la visión Sportswear de Under Armour a través de una campaña concebida para redes sociales que reimagina el concepto de la off-season. Ambientada en el universo ficticio del exclusivo Hotel Armouré, la campaña presenta el destino definitivo del verano, un lugar donde atletas, artistas y creadores hacen 'check-in', pero nunca llegan a desconectar del todo.

En la campaña, los protagonistas lucen prendas de la colección Sportswear de la temporada Otoño-Invierno de 2026 de Under Armour, compuesta por piezas inspiradas en el rendimiento deportivo y diseñadas para acompañar un estilo de vida que va más allá del terreno de juego.

Ligera y versátil, la colección incorpora logotipos reflectantes, gráficos de líneas limpias y prendas pensadas para un verano sin pausa. Camisetas color block y pantalones cortos ligeros se combinan con siluetas de calzado como las UA Sola, fusionando innovación técnica y diseño contemporáneo para quienes siempre están en movimiento.

"Disfruté mucho rodando Rest Less. Es una campaña diferente a las habituales del mundo del deporte y muestra una faceta distinta de los atletas, más allá de la competición. Es emocionante ver cómo Under Armour está llevando Sportswear en esta dirección, combinando rendimiento, estilo y cultura de una forma muy actual", comentó Ferran Torres.

"Los atletas de hoy influyen en la cultura tanto como en el deporte, y ese es un cambio que estamos abrazando a través de nuestra estrategia Sportswear. Rest Less refleja nuestra convicción de que el rendimiento no termina cuando suena el pitido final. Al mostrar cómo nuestros atletas expresan su personalidad más allá de la competición, seguimos construyendo una propuesta Sportswear situada en la intersección entre rendimiento, estilo y cultura", comentó Brian Connell, Brand director EMEA de Under Armour.