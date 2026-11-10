FIFA "no ha respondido" aún a "condiciones" planteadas sobre el Mundial por el Ayuntamiento de San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha reconocido que la FIFA "no ha respondido todavía" a las "condiciones" planteadas por su Ayuntamiento de cara a la Copa del Mundo de Fútbol de 2030 tras la segunda visita, la pasada semana, a diferentes ciudades candidatas para ser sede del citado torneo que España organizará junto a Portugal y a Marruecos.

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, Insausti, preguntado por los periodistas sobre esta visita de la FIFA, ha defendido la "profesionalidad" del Consistorio en este tema, al tiempo que ha puesto en valor que han sido "rigurosos".

"Se va acercando el día de la decisión final y lo que sí voy a poner sobre la mesa, y alto y claro, es que a las cuestiones que nosotros hemos planteado, las condiciones que hemos puesto, no se nos ha respondido todavía", ha recalcado.

En este contexto, el alcalde ha incidido en que, hasta el momento, desde el Ayuntamiento han sido "cautos, sabios e inteligentes" y han puesto "condiciones" a la FIFA, sobre las cuales aún no han obtenido respuesta.

"Hemos puesto condiciones, hemos sido profesionales, hemos entregado todos los documentos en plazo, en forma, tiempo, todo, pero bueno, también creo que tenemos que exigir a la otra parte que actúen con nosotros tal y como nosotros hemos actuado con ellos", ha insistido, para añadir que "de momento está siendo un trabajo discreto y ya vendrá el día de la decisión".