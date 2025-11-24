Final anticipada para el Athletic Club en Praga

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club visita este martes al Slavia de Praga en el Fortuna Arena (21.00 horas), en la jornada cinco de la fase liga de la Liga de Campeones, un encuentro en el que los rojiblancos se miden a un rival directo en la lucha por los puestos de 'playoffs' y en el que necesitan el triunfo si no quieren ver mermadas significativamente sus opciones de mantenerse vivos en las máxima competición continental.

El Athletic Club vive en Praga un final anticipada. Pese a que aun quedan cuatro jornadas para el final de la fase liga de la Champions, los tres puntos logrados por el equipo de Ernesto Valverde les exigen sacar algo positivo ante el Slavia para mantener sus opciones de clasificación intactas. Y es que el partido en República Checa, en uno de los mejores ambientes de Europa, es uno de los marcados en rojo para los leones desde que se dio a conocer el calendario.

Hasta el momento, el bagaje de los rojiblancos es de únicamente los tres puntos sumados en la victoria frente al Qarabag, aunque su distancia con los puesto de 'playoffs' es de un único punto. Por su parte, el Slavia de Praga aun no ha ganado en la competición, sumando sólamente dos empates en su casillero gracias a los empates frente al Bodo/Glimt y la Atalanta. Así, la situación de ambos hacen que el partido sea un duelo directo entre equipos que buscan estar en el Top-24.

Pero los leones no llegan en buen momento al duelo. De hecho, desde el mes de septiembre los resultados han sido muy malos para los de Valverde, con nueve derrotas, dos empates y tres victorias, entre Liga y Champions, siendo aun más relevantes los resultados cuando se trata de jugar lejos de San Mamés, con un balance de seis derrotas y un solitario empate. Números que tienen sumido al equipo en una gran crisis de resultados a la que intentarán poner fin en Praga.

Totalmente opuesta es la situación de los checos. El Slavia es líder de su Liga y desde el mes de octubre sólo ha perdido un partido, en Champions frente al Arsenal (0-3). El resto de resultados han sido de cuatro victorias y cuatro empates, llegando los triunfo en los últimos cinco partidos disputados, en los que ha encontrado el camino al gol hasta en 14 ocasiones, dos más que el Athletic Club en las 13 jornadas ligueras.

Ese es uno de los grandes puntos a mejorar por parte de los rojiblancos si quieren llevarse los tres puntos a Bilbao, la puntería. Está siendo, sin duda, la asignatura pendiente de la temporada. En los tres últimos encuentros sólo han conseguido marcar un gol, y acumulan ocho duelos sin ver puerta a lo largo de la temporada. Y para poner fin a la sequía, se espera que Valverde devuelva la titularidad a Gorka Guruzeta, suplente ante el FC Barcelona y máximo goleador del equipo en el curso con cuatro tantos, tres de ellos en Liga de Campeones.

También disputará su segundo partido en Liga de Campeones Nico Williams. El internacional español va poco a poco mejorando sus prestaciones, y fue clave en el último triunfo athleticzale ante el Oviedo, marcando el único tanto del partido. Además, Nico fue el gran protagonista del duelo entre Athletic Club y Slavia de Praga del pasado curso en la Liga Europa en San Mamés, en el que un solitario gol del pequeño de los Williams dio los tres puntos al Athletic.

Otra buena noticia para Ernesto Valverde, que va recuperando efectivos, es la vuelta de Oihan Sancet. Ya fue titular frente al FC Barcelona, en un partido en el que estaba siendo el más destacado de su equipo hasta la expulsión. El Athletic necesita de su mejor versión para remontar el vuelo esta temporada, así como de su olfato goleador. Y es que el máximo ariete del curso pasado con 19 tantos, no marca desde la victoria ante el Rayo Vallecano del pasado 25 de agosto.

Los que no podrán ayudar a su equipo son los lesionados de larga duración Unai Eguiluz, Beñat Prados y Maroan Sannadi, a los que se suma Iñaki Williams, que, pese a ir avanzando, continúa sin estar completamente recuperado de su lesión de aductor, y Nico Serrano, que sufre una sobrecarga muscular.

Enfrente estará un Slavia de Praga que sube mucho las prestaciones cuando se trata de jugar de local, dónde la derrota anteriormente mencionada frente al Arsenal es su único traspiés del curso. Sin embargo, los checos han sufrido a lo largo de su historia en casa ante equipos españoles, a los que ha ganado sólo dos veces --Sevilla en 2019 y RC Celta en 2003-- de las siete que se ha enfrentado.

Además, no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes en el centro del campo, Oscar Dorley. El liberiano se ha perdido los tres últimos partidos del equipo por una lesión muscular, y tampoco podrá ser de la partida ante el Athletic. El que sí estará es el delantero internacional checo Tomas Choty, que llega enrachado al partido después de haber marcado cuatro goles y repartido dos asistencias en sus tres últimos partidos entre club y selección.

Un peligro ofensivo al que también se une el joven extremo gambiano Youssoupha Sanyang, que se ha establecido en el primer equipo en el último mes. Su velocidad y desborde serán uno de los aspectos ofensivos a controlar por parte de la zaga del Athletic. Además, también son un equipo peligroso a balón parado con Stepan Chaloupek (1,88 m) y David Zima (1,92 m) como principales amenazas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SLAVIA DE PRAGA: Stanek; Moses, Vlcek, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Sadilek; Provod, Chory y Sanyang.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Areso, Paredes, Laporte, Yuri; Jauregizar, Rego; Nico Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

--ÁRBITRO: Donatas Rumsas (LTU).

--ESTADIO: Fortuna Arena.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 3.