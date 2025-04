Flick critica los horarios: "Otras federaciones y ligas se preocupan por sus clubes, pero aquí no"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, criticó duramente los horarios de sus partidos entre la eliminatoria de semifinales de Champions, que asignan responsables que "no tienen ni idea" y que no "se preocupan por sus clubes", al contrario que otras federaciones y ligas en Europa.

"Llegamos tarde a las tres o las cuatro de la mañana, con los jugadores yéndose a dormir a las cinco. No queremos poner excusas, no nos vamos a quejar, pero esto pasa aquí, en otras Ligas protegen a los clubes cuando juegan Champions, sobre todo en semifinales, es increíble. Y nosotros no tenemos tiempo para poder descansar", denunció el técnico alemán sobre el horario, a las 21.00, de la jornada 34 ante el Valladolid, justo entre la ida y la vuelta de 'semis'.

El alemán insistió en que es un tema que le gustaría "abordar" con los responsables de establecer los horarios. "Estoy contento en el sentido de que no jugamos el domingo a las 14.00. Ahora vamos a jugar el sábado a las 9 de la noche, pero ¿por qué no podemos jugar a las 18.30?Danme un motivo, y me gustaría ver a este tipo que es el responsable. Para mí es una broma", prosiguió.

"No tengo palabras, porque esta situación es increíble. Y cada federación, o cada liga, la Bundesliga, la Premier League, se preocupa por los clubes. Aquí no, aquí no. Aquí simplemente dejan que jueguen, ya volverán a las 5 de la mañana, o a las 6 de la mañana, da igual. No tienen ni idea de lo que esto significa para los jugadores", lamentó.

Flick también admitió que en la vuelta de cuartos de final de Champions su equipo "no jugó tan bien", pero recordó que están en las semifinales. "Quizás no estemos en el mejor momento, pero mi equipo lo está haciendo muy bien. Estoy muy orgulloso, siempre tratan de dar lo mejor de sí mismos. Hemos cumplido el objetivo y para nosotros es fantástico, muy positivo para el club, para los aficionados y para el equipo", celebró.

"Si alguien nos hubiera dicho que el 18 de abril estaríamos en semifinales de la Champions, final de Copa y líderes de LaLiga, yo diría, 'no está nada mal, lo firmo'. Estamos donde queremos estar. Todo el mundo está contento, los aficionados, el club, nos lo merecemos. Tenemos que ser positivos, somos conocedores y conscientes de lo que hacemos, hay que analizarlo todo y yo creo que el equipo sabe lo que tiene que hacer mañana y espero que lo hagan bien y que lo demuestren", auguró.

Para el preparador alemán, el Celta "tiene un estilo de juego claro, una filosofía clara", por lo que "es importante" que demuestren sus "puntos fuertes", siempre dando el máximo. "Tanto si juegas 45, 60 o solo 30, da igual, hay que dar el 100%, hay que dar todo lo que uno pueda dar de sí mismo, su mejor versión, con un equipo ganador, así es perfecto y el trabajo estará hecho. Los jugadores dan el 100%, no importa si juegan 45, 60 o solo 10 minutos, lo dan todo por este equipo, un equipo increíble y un club fantástico", aplaudió.

"Va a ser un partido difícil. Dependerá de nosotros. Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. Es así, y lo dije antes. Es un muy buen equipo, con un estilo de juego muy valiente. Saben jugar, tienen un estilo muy definido y en los partidos fuera de casa lo han hecho muy bien. Así que tendremos que andarnos con ojo. Tendremos que jugar a nuestro mejor nivel", agregó sobre el duelo ante el Celta.

Flick abordó el "problema" con Jules Koundé y el descanso. "Cuando digo te voy a dar 30 minutos menos, al siguiente día se va a ir a correr, así que quizás para mi, tal y como lo veo yo, es mejor que corra sobre el terreno de juego, que dé su 100% para el equipo", confesó.

"Está en un estado de forma fantástico, su nivel es increíble, pero sé que a veces está bien descansar. Lo que hago es siempre hablar con los jugadores, la responsabilidad sobre su cuerpo depende de ellos también, si son honestos y sinceros me dicen cómo se encuentran, esto es lo importante de la comunicación entre entrenador y jugadores", añadió, antes de resaltar al "genio" Lamine Yamal, quien quizá también descanse este fin de semana.

También tuvo buenas palabras para Iñigo Martínez, ausente en Dortmund, pero que es "muy importante" para el equipo, "porque en su posición puede ver todo lo que ocurre en el campo, y es uno de esos jugadores que puede gestionar muy bien el equipo desde la defensa". "Estoy muy contento con él, aprecio su profesionalidad, y es un líder indiscutible", elogió, antes de no desvelar si Alejandro Balde, lesionado, llegará a la final de Copa del Rey del 26 de abril.

Finalmente, Flick valoró el cruce con el Inter de Milán en semifinales de Champions. "Aprecio mucho el fútbol que están jugando, es un equipo muy experimentado, defienden sumamente bien, muy bien organizados, tanto con balón como sin balón. Tienen unos delanteros fantásticos, también en defensa todos saben lo que tienen que hacer. 'Benji' Pavard me encanta, fue jugador mío, es un gran profesional. Lo que han conseguido en estos últimos años ha sido increíble y lo están haciendo muy bien, va a ser un partido difícil", concluyó.