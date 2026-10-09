Flick elogia a De la Fuente: "Es perfecto lo que hace con mis jugadores, gestiona los minutos"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, en rueda de prensa. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó este viernes la baja del brasileño Raphinha para los encuentros de este sábado ante el Getafe CF y del martes ante el Galatasaray en Champions, al mismo tiempo que agradeció al seleccionador español Luis de la Fuente que haya "gestionado los minutos" de los jugadores azulgranas.

"Raphinha no tiene ninguna lesión grave, pero debemos ir con cuidado teniendo en cuenta lo que pasó la temporada pasada con tres lesiones. No estará mañana ni tampoco ante el Galatasaray", avanzó el técnico en la rueda de prensa previa al duelo ante el equipo 'azulón'.

Preguntado sobre si habría que enfocar de otra manera la aportación del delantero con su selección en partidos amistosos, Flick defendió que es por "la mentalidad y la actitud" de Raphinha. "La selección es la selección y para cualquiera es el principal objetivo, defender a su país. Siempre se entrega al 100% y habría que pensar si es necesario jugar en Australia y viajar 30.000 kilómetros. Es increíble, pero tienen que elegir algunos partidos amistosos y en Europa no es posible", dijo.

"Esta es la situación que tenemos que aceptar, porque siempre sigue, sigue y sigue. No es la mejor forma de hacerlo, pero tenemos que aceptarlo, no puedo cambiarlo, así que tengo que pensar en mi equipo y en qué podemos hacer mejor para gestionar estos minutos", admitió.

Y, entonces, elogió la labor de De la Fuente al frente de 'La Roja'. "Valoro mucho cuando veo a la selección española, por supuesto, su rendimiento, pero también por lo que ha hecho De la Fuente con mis jugadores. Es perfecto, ha gestionado los minutos. Creo que la relación es bastante buena y me alegra mucho ver esto, que ellos también están jugando al más alto nivel y que es la mejor selección del mundo", destacó.

Además, ensalzó de nuevo a Lamine Yamal, autor de cuatro goles en cuatro partidos en este parón con España. "Disfruta jugando al fútbol. Si sale al campo a los 60 o 70 minutos, quizá no esté contento, pero para él es perfecto. Y, por supuesto, es mejor para él mantenerse a este nivel. Porque le encanta jugar al fútbol, la competición y eso se nota", alabó.

"Ahora tiene confianza, pero además su actitud es increíble. Aquí, también en los entrenamientos, es de lo mejor. Esto es lo que necesitamos de él, porque va a ser el mejor jugador del mundo. Si aún no lo es, aunque creo que está cerca de serlo, y lo será al 100% si sigue con esa actitud, con esa mentalidad de entrenar, de superarse, de mejorar cada día. Esa es la mentalidad correcta y, de momento, va por ese camino. Estoy muy contento", agregó sobre el extremo español.

Ante la baja de Raphinha, Flick habló de la posibilidad de que sea Gabriel Jesús su sustituto. "Esa es la idea; ha mejorado mucho y se ha adaptado a nuestro estilo. Su punto fuerte está en el área, cerca del área, y lo está haciendo bien; ha entrenado muy bien, valoro lo que he visto y, por supuesto, está listo", afirmó.

Además, avanzó que el plan con el centrocampista neerlandés Frenkie De Jong es que regrese al césped "quizá en el próximo partido contra el Betis" el próximo 17 de octubre. "Quizá en el primer partido pueda ser incluido en la convocatoria y en el equipo. La evolución es buena, no tiene dolor, puede hacerlo todo. Pero también necesita algo más de tiempo, y se lo daremos", dijo.

"Jugamos contra el Getafe; el Getafe siempre es un partido difícil, defienden muy bien, tuvieron un gran éxito la temporada pasada, con la clasificación para la Conference. Sabemos cómo juegan y nunca es fácil enfrentarse a ellos. Así que, para nosotros, el próximo partido en el que nos centramos es el del Getafe", concluyó preguntado por el calendario.