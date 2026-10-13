Flick: "Lamine está listo para todo y es muy importante tenerlo en el campo"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en el Ali Sami Yen en el Galatasaray-Barça de Champions - Tolga Uluturk/ZUMA Press Wire/dp / DPA

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró "muy contento" tras la contundente victoria (1-4) ante el Galatasaray en la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, valorando la capacidad de reacción de su equipo tras pasar por momentos de "descontrol" en la primera mitad y elogiando el impacto "excelente" de Lamine Yamal.

"Estamos muy contentos con el resultado. La primera parte también hemos jugado bien. Tuvieron una oportunidad y marcaron. Hemos conseguido volver y eso ha sido muy importante", declaró el técnico germano en la Rueda de Prensa posterior al encuentro disputado en el Ali Sami Yen Spor Kompleksi.

Reconoció que el tanto encajado desajustó temporalmente a los suyos antes del descanso. "Creo que en la primera parte, cuando perdíamos 1-0, sí hubo algo de descontrol... Pero en la segunda parte jugamos mucho mejor", explicó, subrayando no obstante que el equipo aún debe pulir detalles en ataque.

"Creo que en la Champions cuando jugamos bien, en algunas situaciones, no tomamos buenas decisiones en el último tercio. Eso hay que mejorarlo. En este estadio, con este ambiente, no era fácil pero estoy muy contento", añadió.

Consultado sobre si se planteó sustituir a Lamine Yamal para dosificar minutos, Flick fue categórico: "No, no lo planteé. Tenemos la carga en otros jugadores, también. Lamine es muy bueno, físicamente está listo para todo y como se vio en la segunda parte, es muy importante tener a un jugador como él en el campo. Físicamente está preparado. Es un jugador importante y es bueno tenerlo en el césped".

En este sentido, el entrenador alemán ensalzó el papel determinante del canterano pese a no ver puerta. "Lamine no ha marcado hoy pero sí que ha dado ese último pase en dos goles y ha estado excelente. Es un jugador increíble y muy importante para nosotros", remarcó.

Por último, Flick prefirió guardar la intimidad sobre la charla realizada tras el paso por vestuarios con el 1-1 en el marcador. "He hablado con el equipo en el descanso, claro, pero se queda en el vestuario", concluyó.