Flick: "No hay culpables en la lesión de Raphinha"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que "no hay culpables" en la lesión de Raphinha con Brasil y ha pedido concentración para el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid, "uno de los mejores equipos de LaLiga y también de Europa", además de confesar que es "frustrante que un pequeño número de idiotas no entienda" que "el fútbol es integración", después de los cánticos xenófobos en el España-Egipto.

"No hay culpables. Es una lesión que forma parte del fútbol. No llega en un buen momento y ahora tenemos que ver cómo nos manejamos sin Raphinha", declaró en rueda de prensa. "Es algo normal, los jugadores están con sus selecciones y los otros tienen días de descanso. No es nuestra primera lesión de la temporada. Hablé con él por FaceTime y él estaba muy decepcionado, por eso decidí, junto con Deco, darle unos días. Sabemos que está en buenas manos. Empezará el martes con nosotros para volver a estar listo. Le he dado algunos días en Brasil con su familia para aclarar su mente. En estos momentos optamos por actuar de forma diferente de lo que normalmente hacemos", continuó.

Sobre el duelo ante los rojiblancos, advirtió que afrontan "un partido contra uno de los mejores equipos de LaLiga y también de Europa". "Tienen mucha calidad y cualquier jugador puede decidir el partido. Para nosotros es muy importante no cometer tantos errores como el último partido allí. Estoy muy contento con lo que he visto hoy de mi equipo, regresar de la selección no es fácil. Hay energía y es importante, porque ahora tenemos las últimas ocho semanas hasta el final de la temporada y tenemos que estar enfocados", manifestó.

"Siempre es difícil enfrentarse a ellos porque tienen un fantástico equipo y también uno de los mejores entrenadores del mundo. Me gusta mucho lo que hacen. Tienen un jugador fantástico, Griezmann, es increíble cómo juega el fútbol. Tienen un equipo fantástico en todas las posiciones y un excelente entrenador. Y por supuesto, la atmósfera en su estadio es fantástica", prosiguió.

También afirmó que están preparados para el césped del Riyadh Air Metropolitano. "Los jugadores deciden qué tacos utilizan. Hay situaciones en las que tenemos que tener cuidado, prepararnos para posibles resbalones, pero eso afecta a los jugadores del Atlético igual que a nosotros. Tendremos que adaptarnos", advirtió.

Por otra parte, aseguró que el mensaje de Lamine Yamal tras los cánticos xenófobos en el RCDE Stadium durante el España-Egipto fue "muy claro". "Vivimos cada día el fútbol y debemos transmitir valores de integración e inclusión en el campo y fuera del campo. Es frustrante que un pequeño número de idiotas no lo entienda. No hay lugar para el racismo, ni en el fútbol ni en la vida. Debemos estar todos juntos y respetarnos, da igual el color, la religión o el origen", afirmó.

En otro orden de cosas, confirmó que Alejandro Balde y Jules Koundé "están de vuelta", mientras que deben "esperar" por Frenkie de Jong. "Quizás pueda empezar a entrenar con el equipo la semana que viene, pero tenemos que esperar. Vamos paso a paso", explicó.

También se mostró "contento" con el rendimiento de Marcus Rashford. "En las últimas semanas tuvo problemas físicos, pero ahora tiene una gran oportunidad para mostrarse de nuevo. También tenemos otras opciones; Fermín o Gavi pueden jugar ahí. Estoy muy feliz de que Gavi vuelva a este nivel, que lo muestre en cada entrenamiento. Tenemos varias opciones", explicó.

Sobre Robert Lewandowski, que no pudo celebrar el pase al Mundial con Polonia, recordó que "ha jugado dos partidos de más de 90 minutos". Estaba muy triste por no poder jugar el Mundial este año, pero al final es parte de la vida. Ahora está enfocado con nosotros y en lo que necesitamos de él en las próximas semanas", expuso.

Por otra parte, confesó que le gustó "muchísimo" lo visto en la victoria del Barça femenino el jueves ante el Real Madrid (6-0) en el partido de vuelta de la Liga de Campeones. "Aprecio mucho lo que vi, creo que es otro nivel. El Barça ha jugado técnicamente y también físicamente muy bien, dominan el juego. Me encantó", apuntó, antes de hablar de la cantera azulgrana. "La filosofía de La Masia es fantástica y resulta muy importante en el crecimiento de los jugadores en las competiciones. En mi equipo todos aman competir. La Masia hace muchas cosas muy bien", expresó.